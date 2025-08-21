Zelenskis: susitikimas su Putinu įvyks, kai tik bus saugumo garantijos

„Norime per 7–10 dienų suprasti saugumo garantijų architektūrą. Remdamiesi šiuo supratimu, siekiame surengti trišalį susitikimą“, kuriame dalyvautų ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sakė V. Zelenskis.
„Šveicarija, Austrija – mes sutinkame (...). Mums Turkija yra NATO šalis ir Europos dalis. Ir mes tam neprieštaraujame“, – kalbėdamas apie galimas susitikimo vietas sakė jis žiniasklaidai.
V. Zelenskis sakė paprašęs JAV prezidento D. Trumpo spausti Vengriją nebeblokuoti Ukrainos derybų su Europos Sąjunga (ES).
V. Zelenskio komentaras buvo paskelbtas ketvirtadienį.
„Paprašiau prezidento Trumpo, kad Budapeštas neblokuotų mūsų stojimo į Europos Sąjungą. Prezidentas Trumpas pažadėjo, kad jo komanda dėl to dirbs“, – sakė Ukrainos lyderis.
V. Zelenskis taip pat pareiškė nenorįs, kad Kinija dalyvautų užtikrinant Ukrainos saugumą po Rusijos invazijos, motyvuodamas įtariama Pekino parama Maskvai.
„Pirma, Kinija nuo pat pradžių nepadėjo mums sustabdyti šio karo. Antra, Kinija padėjo Rusijai atverdama savo dronų rinką (...). Mums nereikia (saugumo) užtikrintojų, kurie nepadeda Ukrainai ir nepadėjo Ukrainai tuo metu, kai mums to labai reikėjo“, – sakė V. Zelenskis ketvirtadienį žurnalistams pateiktuose komentaruose.
Kinija antradienį pareiškė remianti visas pastangas siekiant taikos tarp Rusijos ir Ukrainos.
Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Rusija telkia karius palei pietinę fronto liniją Zaporižios srityje, kurią Maskva skelbė aneksavusi.
„Zaporižia: priešas stiprinasi“, – sakė V. Zelenskis ketvirtadienį žurnalistams pateiktuose komentaruose.
„Matome, kad jie ir toliau perkelia dalį savo karių iš Kursko krypties į Zaporižią“, – pridūrė jis.
Tuo metu Ukraina išbandė tolimojo nuotolio sparnuotąją raketą „Flamingo“, galinčią smogti 3 tūkst. km atstumu, sakė V. Zelenskis.
„Raketa buvo sėkmingai išbandyta. Šiuo metu tai sėkmingiausia mūsų raketa – ji gali nuskrieti 3 tūkst. kilometrų, o tai svarbu“, – teigė jis.
Pasak V. Zelenskio, masinė šių raketų gamyba gali būti pradėta vasarį.