Zelenskis: Ukraina tęsia derybas JAV dėl teisingos taikos

„Dabar mūsų užduotis – gauti išsamią informaciją apie tai, kas buvo kalbėta Rusijoje ir kokias kitas dingstis sumąstė (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas, kad vilkintų karą ir spaustų Ukrainą“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. „Žinoma, mes kuo konstruktyviau bendradarbiausime su visomis savo partnerėmis, kad būtų pasiekta ori taika“, – sakė jis.
Pasak V. Zelenskio, tikra ir teisinga taika įmanoma tik tuo atveju, jei Ukraina turės tikrą saugumą.
„Tik ori taika užtikrina tikrą saugumą, ir mes puikiai suprantame, kad tam reikia ir toliau reikės mūsų partnerių paramos“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis teigė, kad Ukraina aktyviai dirba derindama visus būsimų saugumo garantijų elementus, nauji susitikimai šiais klausimais vyks kitą savaitę.
„Apskritai tęsiamas išsamus darbas dėl visos mums reikalingų saugumo garantijų architektūros. Tai apima karinius, ekonominius ir politinius komponentus“, – sakė jis ir pridūrė, kad kitą savaitę šiais klausimais taip pat vyks nauji tarptautiniai susitikimai.
Anksčiau kontaktus su partnerėmis ir būsimas derybas su amerikiečiais V. Zelenskis aptarė su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Antonio Costa.