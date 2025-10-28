Zelenskis: Europos parama Ukrainos kovai reikalinga dar dvejiems–trejiems metams

Šie jo komentarai pasirodė antradienį.
Kyjivas, siekdamas sustabdyti Maskvos kariuomenę, kuri 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, tapo itin priklausomas nuo sąjungininkų užsienyje teikiamos karinės ir finansinės paramos.
„Tai dar kartą pabrėžiau visiems Europos lyderiams. Pasakiau jiems, kad nesiruošiame kovoti dešimtmečius, bet jūs turite parodyti, kad kurį laiką galėsite teikti stabilią finansinę paramą Ukrainai“, – teigė V. Zelenskis per susitikimą su žurnalistais.
„Būtent todėl jie turi omenyje šią 2–3 metų programą“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje Europos Komisijos (EK) pasiūlymą palaipsniui atblokuoti įšaldytą Rusijos turtą, kad būtų galima finansuoti Ukrainą.
Praėjusią savaitę Europos Sąjungos (ES) vadovai įpareigojo EK parengti galimybes finansuoti Ukrainą dar dvejus metus, uždegdami žalią šviesą milžiniškai paskolai, kuriai būtų panaudota dešimtys milijardų eurų Rusijos valstybės turto, kurį blokas įšaldė.
„Jei karas baigsis po mėnesio, šiuos pinigus išleisime atkūrimui. Jei jis nesibaigs po mėnesio, bet po kurio laiko, tada juos išleisime ginklams. Tiesiog neturime kito pasirinkimo“, – pridūrė V. Zelenskis.
Ukrainos vadovas taip pat paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) spausti Kinijos vadovą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą) sumažinti paramą Rusijai, kai abu lyderiai susitiks vėliau šią savaitę.
„Manau, kad tai gali būti vienas iš (D. Trumpo) stiprių žingsnių, ypač jei po šio ryžtingo sankcijų žingsnio Kinija bus pasirengusi sumažinti importą“ iš Rusijos, sakė V. Zelenskis.
D. Trumpas praėjusią savaitę sankcijomis smogė dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms ir ragino Maskvai gyvybiškai svarbios energijos eksporto pirkėjus – konkrečiai Kiniją ir Indiją – nutraukti pirkimus, kuriais, pasak Vašingtono ir Kyjivo, finansuojama Rusijos invazija.
Ketvirtus metus trunkančiam karui nesibaigiant, Rusija fronto linijoje stumiasi į priekį, nors tai jai brangiai kainuoja.
V. Zelenskis pripažino, kad Rusijos pajėgos įžengė į Ukrainos rytuose esantį Pokrovsko miestą, svarbų buvusį geležinkelio mazgą, kurį Maskva bando užimti jau daugiau nei metus.
„Įvairiose vietose ten įsitvirtinę apie 200 rusų – tai matome iš dronų. Pokrovskas šiuo metu yra pagrindinis rusų taikinys“, – sakė V. Zelenskis.