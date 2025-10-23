 Zelenskis: mes to laukėme

Zelenskis: mes to laukėme

2025-10-23 11:12
BNS inf.

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį gyrė JAV ir Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijos energetikos sektoriui kaip labai svarbias, po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ėmėsi didinti spaudimą Maskvai.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTA nuotr.

„Mes to laukėme. Duok Dieve, kad tai suveiktų, ir tai yra labai svarbu“, – žurnalistams ES viršūnių susitikime Briuselyje sakė V. Zelenskis, teigdamas, kad Vašingtonas pasiuntė „gerą signalą kitoms pasaulio šalims prisijungti prie sankcijų“.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
sankcijos Rusijai
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų