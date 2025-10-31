Zelenskis: tai mes tikrai įgyvendinsime

„Kartu su Ukrainos saugumo tarnybos ir Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovais nustatėme prioritetinius mūsų tolimojo nuotolio sankcijų taikinius artimiausiam laikotarpiui. Tikrai įgyvendinsime jas visas“, – pareiškė V. Zelenskis.
Kaip pažymi „Ukrinform“, spalio 23 d. naktį Ukrainos gynybos pajėgos Rusijoje smogė į Riazanės naftos perdirbimo gamyklą ir amunicijos sandėlį. Kiek anksčiau, spalio 16 d., Ukrainos pajėgos smogė į Saratovo naftos perdirbimo gamyklą, o spalio 13 d. SBU ir specialiųjų operacijų bepiločiai orlaiviai nusitaikė į Feodosijos jūrų naftos terminalą ir kelias elektros pastotes laikinai okupuotame Kryme – buvo apgadinta 11 degalų talpyklų, iš kurių 10 tuo metu buvo pripildytos.