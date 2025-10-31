 Zelenskis: tai mes tikrai įgyvendinsime

2025-10-31 17:24
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo šalis jau nustatė prioritetinius naujos „tolimojo nuotolio sankcijų“ bangos, kuri bus įgyvendinta artimiausiu metu, taikinius. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, jis apie tai paskelbė tinkle „Telegram“ po susitikimo su aukščiausiais saugumo pareigūnais, įskaitant SBU vadovą Vasylį Maliuką ir užsienio žvalgybos tarnybos vadovą Olehą Ivaščenko.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTA nuotr.

„Kartu su Ukrainos saugumo tarnybos ir Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovais nustatėme prioritetinius mūsų tolimojo nuotolio sankcijų taikinius artimiausiam laikotarpiui. Tikrai įgyvendinsime jas visas“, – pareiškė V. Zelenskis.

Kaip pažymi „Ukrinform“, spalio 23 d. naktį Ukrainos gynybos pajėgos Rusijoje smogė į Riazanės naftos perdirbimo gamyklą ir amunicijos sandėlį. Kiek anksčiau, spalio 16 d., Ukrainos pajėgos smogė į Saratovo naftos perdirbimo gamyklą, o spalio 13 d. SBU ir specialiųjų operacijų bepiločiai orlaiviai nusitaikė į Feodosijos jūrų naftos terminalą ir kelias elektros pastotes laikinai okupuotame Kryme – buvo apgadinta 11 degalų talpyklų, iš kurių 10 tuo metu buvo pripildytos.

