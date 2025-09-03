Zelenskis: nematyti jokių ženklų, kad Rusija norėtų baigti karą

„Deja, kol kas nematome jokių ženklų, kad Rusija norėtų baigti karą“, – sakė žurnalistams ukrainiečių lyderis, atvykęs į Paryžių ketvirtadienį rengiamo susitikimo su Europos lyderiais išvakarėse.
Prancūzijos prezidentūroje su žurnalistais kalbėjęs V. Zelenskis pridūrė, jog yra įsitikinęs, kad Kyjivo sąjungininkai padės „padidinti spaudimą Rusijai, kad ji siektų diplomatinio sprendimo“.
Ukrainos pareigūnai anksčiau trečiadienį pranešė, kad Rusija per naktį į Ukrainą paleido daugiau nei 500 dronų ir dvi dešimtis raketų. Vėliau buvo pranešta, kad per Rusijos artilerijos ir dronų atakas Rytų Ukrainos Kostiantynivkos mieste žuvo devyni žmonės.
Pastaraisiais mėnesiais nesiliauja nei Rusijos antskrydžiai, per kuriuos smogiama civilių gyventojų rajonams, nei Rusijos kariuomenės siekis sutriuškinti Ukrainos gynybą 1 tūkst. km fronto linijoje, nepaisant JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų sustabdyti kovas.