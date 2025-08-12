Zelenskis nori palengvinti jaunų vyrų išvykimą iš šalies

„Šiuo metu prie sienos galioja ribojimas nuo 18 metų. Aš siūlau jį pakelti iki 22 metų“, – jaunimo forume Kyjive sakė V. Zelenskis, kurį cituoja ukrainiečių žiniasklaida. Tai esą padės jauniems ukrainiečiams išlaikyti ryšį su savo gimtąja šalimi. Galutinį žodį dėl amžiaus ribojimo pakeitimų turi tarti parlamentas.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį šaukiamojo amžiaus vyrai – nuo 18 iki 60 metų – gali išvykti iš šalies tik su nedidelėmis išimtimis. Prasidėjus karui, iš Ukrainos pabėgo ir daug nepilnamečių, kurie, bijodami išvykimo ribojimų, po 18-ojp gimtadienio į į gimtinę nebegrįžo.
Parlamente jau diskutuojama apie išvykimo palengvinimą 18–24 metų amžiaus vyrams. Šiuo metu į kariuomenę šaukiami tik vyresni nei 25 metų amžiaus ukrainiečiai.
