Zelenskis pritaikė sankcijas 56 laivams, neteisėtai plukdžiusiems grūdus iš Ukrainos

Tarp jų yra lavai, iš Rusijos okupuotų Sevastopolio ir Fedosijos uostų Kryme išplukdę tūkstančius tonų vogtų grūdų, saulėgrąžų ir kitų maisto produktų. Didžiajai daliai šių laivų sankcijas jau pritaikė ES, JAV ir Šveicarija.
Atitinkamas dekretas paskelbtas prezidento interneto svetainėje.
17 laivų iš sankcijų sąrašo plaukioja su užsienio vėliava.
„Ukraina ir toliau darys spaudimą Rusijai visomis galimomis kryptimis ir sinchronizuos savo sprendimus su partnerių sprendimais, kad priverstų agresorę nutraukti karą prieš mūsų šalį ir mūsų žmones“, – teigiama pranešime.