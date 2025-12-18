Zelenskis reikalauja skubių sprendimų dėl finansinės paramos

„Šiandienos sprendimas parodys, ar partneriai mus supranta, ar ne“, – sakė Rusijos užpultos šalies prezidentas spaudos konferencijoje ES viršūnių susitikimo Briuselyje kuluaruose. Esą vėliausiai metų pabaigoje būtinas aiškumas.
Anot V. Zelenskio, jei Ukraina nebus remiama, dideli šansai, kad šalis nebegalės gyvuoti.
„Tada Europa jau mokės ne pinigais, o krauju“, – kalbėjo jis. Taip V. Zelenskis paantrino Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui, kuris prieš susitikimą sakė: „Arba pinigai šiandien, arba kraujas rytoj“. Jis omenyje turėjo ne tik Ukrainą, bet ir Europą.
Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) ir Europos Komisijos vertinimu, Ukrainai per ateinančius dvejus metus tikriausiai reikės triženklės milijardinės sumos. Finansinis poreikis nuo 2026 m. iki 2027 m. pabaigos sudarys daugiau kaip 137 mlrd. eurų. Europa nori padengti du trečdalius šios sumos.
ES viršūnių susitikime tariamasi dėl Europoje įšaldyto Rusijos turto panaudojimo paskolai Ukrainai. Šie pinigai reikalingi, kad Rusija šio turto negalėtų naudoti kaip įtakos sverto mums, teigė V. Zelenskis.
„Mums reikia sprendimo, kad tai netaptų derybų dalimi“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Šiuo metu Belgijos vyriausybė blokuoja planą dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainai finansuoti ir nurodo į teisines ir finansines rizikas. Didžioji dalis įšaldytų Rusijos lėšų yra Belgijoje. Belgų premjeras Bartas De Weveris ir V. Zelenskis viršūnių susitikimo kuluaruose susitiko ir dvišalių pokalbių.
