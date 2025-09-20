Zelenskis teigia susitiksiantis su Trumpu

V. Zelenskis paskelbtuose komentaruose sakė, kad surengs „susitikimą su Jungtinių Valstijų prezidentu“, ir pridūrė, kad su D. Trumpu aptars saugumo garantijas Ukrainai ir sankcijas Rusijai.
Jis taip pat teigė, kad Ukrainos ir Jungtinių Valstijų pirmosios ponios tikriausiai surengs atskirą susitikimą dėl humanitarinių klausimų, susijusių su vaikais.
D. Trumpas ne kartą grasino Rusijai papildomomis sankcijomis, jei rusų prezidentas Vladimiras Putinas neparodys noro siekti kompromiso, tačiau JAV vadovas to vis dar nepadarė, net ir Rusijai suintensyvinus išpuolius, įskaitant naujausią šeštadienį.
D. Trumpas ir V. Putinas rugpjūtį susitiko Aliaskoje, o po kelių dienų JAV prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Ukrainos ir Europos lyderiais.
V. Zelenskis teigė, kad Ukraina ir jos partneriai parengė pagrindą ilgalaikėms saugumo garantijoms ir tikisi, kad kitą savaitę Niujorke vyksiančiuose susitikimuose pavyks įvertinti, kaip arti lyderiai yra prie tokių įsipareigojimų įtvirtinimo.
Jis teigė, kad Europos šalys yra pasirengusios tęsti darbą, jei JAV ir toliau glaudžiai bendradarbiaus. Jis pažymėjo, kad diskusijos pastaruoju metu vyko įvairiais lygmenimis, įskaitant Europos ir JAV karinę vadovybę ir generalinius štabus.
„Norėčiau pats gauti signalų, kaip arti esame supratimo, kad visų partnerių saugumo garantijos bus tokios, kokių mums reikia“, – sakė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad sankcijos Rusijai turi likti svarstytinos, jei pastangos pasiekti taiką įstrigs, ir kad jis planuoja šį klausimą pabrėžti derybose su D. Trumpu.
„Jei karas tęsis ir nebus jokio poslinkio taikos link, tikimės sankcijų“, – sakė jis ir pridūrė, kad D. Trumpas tikisi ryžtingų žingsnių iš Europos.
Pastangos greitai užbaigti karą įstrigo, o Rusija faktiškai atmetė galimybę surengti V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą, kuris, pasak Kyjivo, yra vienintelis kelias į taiką.
„Esame pasirengę susitikimui su Putinu. Aš jau apie tai kalbėjau. Tiek dvišaliam, tiek trišaliam. Jis nėra pasirengęs“, – teigė V. Zelenskis.
Naujausia masinė ataka
Naktį Rusija surengė vieną didžiausių savo oro atakų ir paleido į Ukrainą 40 raketų ir apie 580 dronų, žuvo mažiausiai trys žmonės ir dešimtys buvo sužeisti, šeštadienį teigė V. Zelenskis.
Per naktines atakas „raketa su kasetiniais šaudmenimis tiesiogiai pataikė į gyvenamąjį namą“ Dnipro mieste, anksčiau sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
Jis paskelbė nuotraukas, kuriose matyti degantys automobiliai ir pastatas, o gelbėtojai neša žmogų į saugią vietą tarp netoliese išsibarsčiusių nuolaužų.
Dnipropetrovsko srityje per smūgius žuvo vienas žmogus, 26 buvo sužeisti, vieno žmogaus būklė sunki, sakė regiono karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.
Ataka surengta praėjus dienai po to, kai trys Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, o Maskva šį kaltinimą neigė.
Tačiau Vakaruose nuogąstaujama dėl naujų pavojingų Maskvos provokacijų po to, kai Lenkija praėjusią savaitę pranešė, kad apie 20 Rusijos dronų praskrido virš jos teritorijos.
V. Zelenskis pakartojo raginimą priimti „bendrus sprendimus“, kad dronai virš Ukrainos būtų numušami „kartu su kitomis šalimis“.
„Intensyvūs veiksmai“ fronte
Jau ilgus mėnesius proveržį Ukrainoje bandanti padaryti Rusija šeštadienį paskelbė, kad jos kariai užėmė Berezovės kaimą Dnipropetrovsko regione.
Šiaurės rytinėje Charkivo srityje „intensyvūs veiksmai“ vyksta aplink strategiškai svarbų Kupjanską, kurį Ukraina atgavo per savo 2022 metų puolimą, sakė V. Zelenskis.
Tuo tarpu Rusijos pareigūnai pranešė, kad jų pajėgos atrėmė „masines“ ukrainiečių atakas Volgogrado ir Rostovo regionuose, o netoliese esančiame Saratovo regione buvo sužeistas vienas žmogus.
Rusijos Samaros srities gubernatorius sakė, kad buvo atakuoti „kuro ir energetikos objektai“, tačiau nepateikė platesnės informacijos apie žalą.
Rusijos gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad jos oro gynybos perspėjimo sistemos per naktį „perėmė ir sunaikino“ 149 ukrainiečių dronus, iš jų 27 – virš Saratovo srities ir 15 – virš Samaros srities.
Rusija laikosi savo griežtų reikalavimų, įskaitant tai, kad Ukraina atiduotų rytinį Donbaso regioną, kurio dalį ji vis dar kontroliuoja.
Kyjivas atmeta teritorines nuolaidas ir nori, kad Ukrainoje būtų dislokuoti Europos kariai kaip taikos palaikymo pajėgos, o tai, Maskvos nuomone, yra nepriimtina.
Naujausi komentarai