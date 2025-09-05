Žiniasklaida: JAV ketina mažinti karinę pagalbą Europai, grėsmė kyla ir programai Baltijos šalims

Laikraštis „The Washington Post“ citavo šešis su šiuo klausimu susipažinusius asmenis, kurie patvirtino planus dėl tokio JAV žingsnio.
Jis, anot laikraščio, turės įtakos šimtų milijonų dolerių paramai, kuri skirta gynybai nuo Rusijos stiprinti.
Leidinys „Financial Times“ (FT) taip pat pranešė, kad JAV pareigūnai praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą sustabdyti Rytų Europos kariuomenių mokymo ir aprūpinimo palei Rusijos sieną programų finansavimą.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas minėjo sausį paskelbtą D. Trumpo įsaką dėl JAV užsienio pagalbos persvarstymo, tačiau nepatvirtino sprendimo sumažinti paramą saugumui detalių.
„Šis veiksmas buvo suderintas su Europos šalimis, atsižvelgiant į vykdomąjį įsaką ir prezidento ilgalaikį akcentą, jog reikia užtikrinti, kad Europa prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą“, – sakė anonimu norėjęs likti pareigūnas.
Sprendimas apriboti paramą šalia Rusijos esančioms šalims priimtas D. Trumpui suintensyvinus pastangas nutraukti pusketvirtų metų trunkančią Maskvos invaziją į Ukrainą.
D. Trumpas jau seniai skeptiškai vertina tiek JAV išlaidas gynybai Europoje, tiek pagalbą Ukrainai, skatindamas kai kurias artimiausias Vašingtono sąjungininkes atlikti ženkliai didesnį vaidmenį abiejuose šiuose frontuose.
Pavojaus signalas Baltijos šalims
Baltijos saugumo iniciatyvos, atskiros programos, sukurtos 2020 metais Estijos, Latvijos ir Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms stiprinti, likimas taip pat pakibo ant plauko, rašo FT.
Pernai JAV Kongresas patvirtino 228 mln. dolerių šiai iniciatyvai paremti.
Baltieji rūmai kitų metų biudžete nesiekė skirti daugiau lėšų šiai programai. Apie tai informacijos turintis šaltinis sakė, kad administracija programą vertina iš naujo.
Pasak į atsargą išėjusio JAV admirolo Marko Montgomery, kuris šiuo metu dirba analitiniame centre „Foundation for the Defense of Democracies“, Baltijos šalims netekti JAV paramos saugumui būtų smūgis.
„Visa ši idėja – padaryti jas pačias pajėgias apsiginti“, – sakė jis.
Apie tai pranešama Baltijos šalims patiriant intensyvėjančius Maskvai priskiriamus išpuolius, įskaitant išpuolius prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą Baltijos jūroje, kibernetines atakas ir diversijas.
JAV administracija peržiūri savo karių dislokavimą visame pasaulyje ir teigia ketinanti mažinti jų skaičių Europoje.
Trečiadienį D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu ir tvirtino, kad neplanuoja išvesti karių iš šios šalies.
Anot JAV žiniasklaidos, šiuo metu Lenkijoje dislokuoti maždaug 8 tūkst. JAV karių stiprina NATO rytinį flangą.
„Jei jie norės, ten dislokuosime daugiau karių“, – sakė 79 metų D. Trumpas, paspaudęs ranką 42 metų K. Nawrockiui Ovaliajame kabinete.
„Esame su Lenkija iki galo ir padėsime Lenkijai apsiginti“, – kalbėjo jis.
