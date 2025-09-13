 Žiniasklaida: Lenkijos kariuomenė paskelbė apie faktinę NATO misijos „Eastern Sentry“ pradžią

2025-09-13 14:19
BNS inf.

Lenkijos kariuomenės Generalinis štabas paskelbė apie faktinę NATO misijos „Eastern Sentry“ (liet. „Rytų sargyba“) pradžią, šeštadienį pranešė lenkų portalas RMF24.

Žiniasklaida: Lenkijos kariuomenė paskelbė apie faktinę NATO misijos „Eastern Sentry“ pradžią / Scanpix nuotr.

Generalinis štabas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Mazovijos Minsko oro uoste nusileidžia prancūzų transportinis lėktuvas A400, atgabenęs ginkluotės Lenkijoje dislokuotiems naikintuvams „Rafale“.

Generalinio štabo įraše socialiniame tinkle „X“ skelbiama: „Operacija „Eastern Sentry“ prasidėjo!“

Kaip rašė BNS, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) bendroje spaudos konferencijoje su NATO pajėgų Europoje vadu Alexusu Grynkewichiumi (Aleksusu Grinkevičiumi) penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo Rytų flango gynybą ir vykdys misiją „Eastern Sentry“.

Pasak M. Rutte, ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis ir joje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.

Aljanso generalinis sekretorius nurodė, kad stiprinimas apims tiek tradicinius karinius pajėgumus, tiek konkrečiai su dronų naudojimu susijusioms problemoms spręsti skirtus elementus.

NATO skubesnių veiksmų dėl oro gynybos ėmėsi po to, kai šią savaitę Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų ir trys bepiločiai orlaiviai buvo numušti.

