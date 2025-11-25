Žiniasklaida: Ukraina sutiko su pakoreguotu JAV taikos planu

„Ukrainiečiai sutiko su taikos susitarimu, – sakė JAV pareigūnas, cituotas „ABC News“. – Dar reikia išspręsti kai kurias smulkias detales, bet jie sutiko su taikos susitarimu.“
Anksčiau antradienį platformoje „Telegram“ vyriausiasis Ukrainos derybininkas, Saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas pareiškė, kad „mūsų delegacijos pasiekė bendrą sutarimą dėl pagrindinių Ženevoje aptarto susitarimo sąlygų“.
Jis teigė, kad Kyjivas siekia prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo „kuo anksčiau lapkritį“, kad „užbaigtų likusius etapus ir pasiektų susitarimą“.
Savaitgalį vykusiose skubiose derybose buvo parengta atnaujinta 28 punktų JAV plano Ukrainai versija, kuria siekiama „visiškai apsaugoti Ukrainos suverenitetą“.
Pradinis planas, patvirtintas D. Trumpo, sulaukė gausios ukrainiečių ir Europos kritikos dėl tam tikrų reikalavimų palankumo Maskvai, įskaitant kariuomenės sumažinimą ir dalies teritorijų atsisakymą.
Antradienį taip pat pranešta, kad JAV kariuomenės sekretorius Danielis Driscollas Abu Dabyje susitiko su Rusijos delegacija, praėjus kelioms dienoms po Ženevoje įvykusių derybų dėl JAV plano karui Ukrainoje užbaigti. Apie šias naujausias derybas anksčiau nebuvo viešai skelbta.