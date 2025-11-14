„Air India“ lėktuvo katastrofa palaužė vienintelį išgyvenusį keleivį

Britas Vishwashas Kumaras Rameshas, vienintelis „Air India“ lėktuvo katastrofą išgyvenęs keleivis, prisipažino, kad tragedija jį giliai palaužė tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Vyras, netekęs jaunesniojo brolio ir savo verslo, dabar retai palieka namus ir kenčia nuolatinį skausmą.
Apie tai pranešė „Sky News“.
Dėl „Air India“ lėktuvo katastrofos V. K. Rameshas neteko jaunesniojo brolio Ajay Kumaro, kurio tuščiai ieškojo iškart po avarijos, dar gulėdamas ligoninėje.
Britas prisipažino, kad įvykis paliko jį „labai sugniuždytą“ ir „palūžusį“, ir pažymėjo, kad kiti jo šeimos nariai jaučiasi taip pat. Po tragedijos vyras retai palieka savo namus Lesteryje, Anglijoje, didžiąją laiko dalį praleisdamas vienas savo miegamajame, prisipažindamas, kad „nieko neveikia“.
„Aš tik galvoju apie savo brolį. Jis man buvo viskas“, – sakė V. K. Rameshas.
Jis vis dar negali patikėti, kad jo brolis mirė, ir vos pasiryžta apie tai kalbėti.
Pasak vyro, jis vis dar jaučia kelių, pečių ir nugaros skausmus, taip pat kenčia nuo nudegimų ant kairės rankos. Dėl patirtų sužalojimų žmona jam padeda netgi duše.
Prieš nelaimę broliai investavo „visas santaupas“ į žvejybos verslo pradžią Indijoje, todėl jiems teko dažnai skraidyti tarp Jungtinės Karalystės ir Indijos. Po tragedijos verslas sustojo, todėl V. K. Ramesho šeima liko be pajamų abiejose šalyse.
Pasak V. K. Ramesho, „Air India“ pasiūlė jam fiksuotą 21 500 svarų sterlingų tarpinį mokėjimą. Patronuojančios bendrovės „Tata Group“ atstovas žurnalistams patvirtino, kad V. K. Rameshas sutiko su šia suma, o lėšos jau pervestos.
Tačiau pats V. K. Rameshas pažymi, kad šios išmokos „nepakanka net išlaidoms padengti“, reikalingoms išlaikyti jo šeimą, kol jis negali dirbti ar išeiti iš namų – konkrečiai, sūnaus transportui, maistui, medicininei priežiūrai ir psichologinei paramai.
Šeima tvirtina, kad tai ne tik pinigai – jie nenori, kad V. K. Rameshas „būtų sumažintas iki skaičiaus elektroninėje lentelėje“. Vietoj to, jie nori, kad „Air India“ generalinis direktorius Campbellas Wilsonas asmeniškai susitiktų su juo, jo šeima ir kitų katastrofos aukų šeimomis, kad išklausytų ir „pasikalbėtų kaip žmonės“.
Primename, kad birželio 12 d. Ahmedabado oro uoste, Indijoje, sudužo „Air India“ keleivinis lėktuvas („Boeing 787-8 Dreamliner“), nukritęs gyvenamajame rajone. Lėktuvas skrido į Londono Gatviko oro uostą. Lėktuve buvo 230 keleivių – Indijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos ir Kanados piliečių – ir 12 įgulos narių. Žuvo visi, išskyrus V. K. Rameshą.
Pasak Indijos oro avarijų tyrimų biuro, „Air India“ katastrofą sukėlė staigus abiejų variklių išsijungimas, įvykęs iškart po pakilimo, kai kuro tiekimo jungikliai buvo sinchroniškai perjungti iš „veikiančios“ padėties į „išjungtą“ padėtį. Kabinos įrašai rodo, kad pilotai dėl to ginčijosi. Kritimo vietoje jungikliai buvo grąžinti į „įjungtą“ padėtį, o tai rodo bandymus iš naujo užvesti variklius.
