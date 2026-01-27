Aiškėja daugiau detalių apie tragišką lėktuvo katastrofą: prieš nelaimę – keista žinutė

Privatus lėktuvas „Bombardier Challenger 600“, priklausantis advokatų kontorai „Arnold & Itkin“, turėjo skristi į Prancūziją.
Keletas šaltinių „ABC 13“ patvirtino, kad firmos įkūrėjų Kurto Arnoldo ir Jasono Itkino lėktuve nebuvo, tačiau kad tarp žuvusiųjų buvo advokatė Tara Arnold, kuri yra K. Arnoldo žmona.
Anot „New York Post“, įtakinga 46-erių teisininkė T. Arnold – dviejų vaikų mama, su vyru gyvenusi Hiustone.
Per lėktuvo avariją taip pat žuvo 47-erių lėktuvo pilotas Jacobas Hosmeris, tai „KPRC2“ patvirtino jo tėvas.
„Jis dabar danguje su Jėzumi“, – naujienų agentūrai sakė Gary Hosmeris.
J. Hosmerio draugai jį apibūdino kaip mylintį tėvą ir malonų vyrą.
„Apibūdinčiau jį kaip puikų pilotą, mylintį vyrą ir fenomenalų tėvą“, – sakė ilgametis draugas.
Dar viena auka – renginių planuotoja Shawna Collins.
Sh. Collins dukra patvirtino mamos mirtį „ABC 13“ ir teigė, kad lėktuvo keleiviai vyko į Europą verslo reikalais.
Pareigūnų teigimu, lėktuvas „Bombardier Challenger 600“, kuriame telpa iki vienuolikos žmonių, sudužo apie 19.45 val.
Likus akimirkai iki pakilimo, per skrydžio radijo ryšį buvo girdėti žinutė: „Tebūnie šviesa“. Lieka neaišku, ką ji reiškė.
„Visas eismas lauke sustabdytas!“ – praėjus maždaug 45 sekundėms po to, kai lėktuvui buvo leista pakilti sušuko skrydžių vadovas.
„Turime apverstą keleivinį orlaivį“, – pridūrė jis, gelbėjimo tarnyboms skubant į katastrofos vietą.
Kaip pranešė „KHOU“, lėktuvas apie 18 val. nusileido Bangore, matyt, pasipildyti degalų po pakilimo iš Hiustono, o vėliau, siaučiant pūgai, vėl bandė kilti, kai įvyko tragedija.
Oficiali katastrofos priežastis kol kas neįvardinta. Anot aviacijos ekspertų, žiemiškos sąlygos galėjo būti viena iš priežasčių, nors valdžios institucijos pažymėjo, kad maždaug tuo pačiu metu leidosi ir kilo kiti orlaiviai.
Nelaimė įvyko Naujajai Anglijai ir didžiajai šalies daliai kovojant su didžiule žiemos audra. Bangoro apylinkėse, kaip ir daugelyje kitų šalies vietų, sekmadienį be perstojo snigo.
