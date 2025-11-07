Aiškėja, kad Luvro vagystės įtariamasis – socialinių tinklų žvaigždė

Apie tai pranešė leidinys „The Guardian“, remdamasis Prancūzijos žiniasklaida.
39-erių Abdoulaye N., buvo suimtas savo namuose Paryžiaus priemiestyje praėjus šešioms dienoms po spalio 19 d. įvykdyto apiplėšimo. Jam pateikti kaltinimai dėl organizuotos vagystės ir nusikalstamo sąmokslo.
Per apiplėšimą plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.
Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie numetė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.
Brangenybių vertė siekia apie 88,3 mln. eurų. Pavogti dirbiniai vis dar nesurasti.
Socialinių tinklų žvaigždė
Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad Abdoulaye N., kurio DNR, kaip pranešama, buvo rasta ant vienos iš vitrinų ir ant įvykio vietoje paliktų daiktų, įtariamas esant vienu iš dviejų asmenų, įsilaužusių į galeriją.
Laikraštis „Le Parisien“ ir BFMTV pranešė, kad įtariamasis socialiniuose tinkluose buvo žinomas kaip Doudou Cross Bitume, kuris buvo paskelbęs daugybę vaizdo įrašų „YouTube“, „TikTok“ ir „Instagram“.
Kai kuriuose vaizdo įrašuose jis rodo, kaip atlieka triukus ant motociklo, kituose – teikia patarimus, kaip auginti raumenis.
Keliuose vaizdo įrašuose vyras vairuoja „Yamaha TMax“ – ypač galingą motorolerį, manoma, naudotą Luvro vagių pabėgime.
Kaimynai „Le Parisien“ sakė, kad jis buvo „paslaugus“ ir „padorus“ vyras.
