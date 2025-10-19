Prancūzijos vyriausybė praneša, kad iš Luvro pavogti aštuoni juvelyriniai dirbiniai

„Nusitaikyta į dvi griežtai saugomas vitrinas, pavogti aštuoni neįkainojami kultūros paveldo objektai“, – sakoma ministerijos pareiškime. Jame priduriama, kad devintasis objektas – deimantais ir smaragdais inkrustuota imperatorienės Eugenijos karūna – buvo rasta netoliese, kur ją pametė sprunkantys vagys.
Tuo tarpu Paryžiaus vyriausioji prokurorė Laure Beccuau pareiškė, kad Prancūzijos pareigūnai ieško keturių vagių. Šie keturi vyrai sudarė „smogiamąjį būrį“, apiplėšusį Luvro „Apolono galeriją“, kurioje laikomi Prancūzijos karūnos brangakmeniai; jie dėvėjo kaukes, kad paslėptų savo veidus, ir pabėgo galingais motoroleriais, televizijai BFMTV sakė prokurorė.
Anksčiau sekmadienį pareigūnai ir šaltiniai informavo, kad įsilaužėliai, su savimi turėję elektrinius įrankius, ištraukiamomis kopėčiomis užlipo į vieną viršutinių Luvro aukštų ir pagrobė neįkainojamus juvelyrinius dirbinius – šiam įžūliam apiplėšimui šviesiu paros metu užteko vos septynių minučių.
Pareigūnai nurodė, kad nusikaltėliai buvo patyrę, per įspūdingą vagystę nieko nesužeidė, jų kol kas tebeieškoma. Dėl šios vagystės – jų per pastaruosius mėnesius Prancūzijos muziejuose buvo ne viena – Luvras, kuriame saugomi garsiausi pasaulio meno kūriniai, įskaitant Monos Lizos portretą, buvo uždarytas visai likusiai dienai.
Ginkluoti kariai patruliavo aikštėje aplink garsiąją Luvro stiklinę piramidę, kuri yra pagrindinis įėjimas į muziejų, o policijos komandos buvo pastebėtos einančios į vidų. Evakuoti lankytojai, turistai ir praeiviai laikėsi atokiau už policijos juostos, o šalia muziejaus esantys keliai buvo uždaryti.
Luvras kadaise buvo Prancūzijos karalių rezidencija, kol 17 a. pabaigoje karalius Liudvikas XIV jo neiškeitė į Versalį. Tai labiausiai lankomas muziejus pasaulyje – pernai jį aplankė 9 mln. žmonių.
