2025-12-25 12:35
Karolis Broga (ELTA)

Tanzanijoje ant Kilimandžaro kalno sudužus sraigtasparniui žuvo 5 žmonės, ketvirtadienį paskelbė šios šalies Civilinės aviacijos tarnyba.

Ant Kilimandžaro kalno sudužus sraigtasparniui žuvo 5 žmonės / Vaizdo įrašo stop kadras

Nelaimė įvyko tarp Barafu stovyklos ir Kibo viršūnės, daugiau nei 4 km aukštyje, praneša „Deutsche Welle“.

Policijos teigimu, sraigtasparnis nukrito per gelbėjimo operaciją populiariame alpinizmo maršrute, kai turėjo pasiimti sunegalavusius žmones.

Tarp aukų yra du užsieniečiai, vietinis gydytojas, gidas ir pilotas.

Pareigūnai iš karto po nelaimės negalėjo nustatyti, dėl ko ji įvyko.

Tanzanijos civilinės aviacijos tarnyba teigia, kad remiantis tarptautinėmis saugumo taisyklėmis buvo pradėtas tyrimas siekiant nustatyti katastrofos aplinkybes ir galimas priežastis.

Kilimandžaro kalnas yra aukščiausias Afrikoje, o jo aukštis siekia apie 5 895 metrus virš jūros lygio.

Orlaivių avarijos ten nutinka retai. Paskutinį kartą incidentas buvo užfiksuotas 2008 m. lapkritį. Tada žuvo 4 žmonės.

