Aukščiausiasis Irano lyderis pasmerkė protestus, apkaltino tarnaujant Trumpui

„Yra ir tokių žmonių, kurių darbas yra griauti“, – kalbėjo jis. Jie griauna „tik tam, kad pradžiugintų Jungtinių Valstijų prezidentą“, – sakė valstybės vadovas, omenyje turėdamas Donaldą Trumpą.
JAV prezidentas ne kartą grasino Irano vadovybei įsikišti, jei bus žudomi demonstrantai.
Ketvirtadienį vakare Irane vyko didžiausios demonstracijos nuo tada, kai gruodžio pabaigoje prasidėjo per šalį besiritantį protestų banga.
Irano saugumo tarnybos daugiau nei 14 valandų visiškai užblokavo internetą gyventojams.
A. Khamenei užsiminė, kad saugumo pajėgos gali imtis griežtų veiksmų. „Islamo Respublika atėjo į valdžią per keleto šimtų tūkstančių garbingų žmonių kraują“, – jo žodžius citavo Irano valstybinė televizija, kuri A. Khamenei kalbą paskelbė platformoje „Telegram“.
„Islamo Respublika nepasiduos tiems, kurie veikia destruktyviai. Ji netoleruoja užsieniečiams tarnaujančių samdinių“, – sakė jis.
Pranešimai apie daugybę žuvusiųjų
Tuo tarpu po to, kai ketvirtadienį saugumo pajėgos tariamai atidengė ugnį į demonstrantus, pasipylė pranešimai apie didelį skaičių žuvusiųjų.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose, kurių autentiškumas dar nebuvo patvirtintas, matyti krauju apsipylę jaunuoliai, po mitingo gulintys ant grindų viename Teherano priemiesčio pastate.
Valstybinis transliuotojas pranešė apie demonstracijas, į kurias „įsiskverbė teroristų elementai“, ir teigė, kad ketvirtadienį žuvo keletas žmonių.
Atšaukti skrydžiai
Naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, kad keletas Turkijos avialinijų dėl „įvykių regione“ laikinai sustabdė skrydžius į Iraną.
„Pegasus“ atšaukė penktadienio skrydžius, o „Turkish Airlines“ atšaukė penktadienio ir šeštadienio skrydžius į Teheraną, Mašhadą ir Tabrizą.
Naujausi komentarai