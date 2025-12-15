Australija gedi Bondi paplūdimyje žuvusių žmonių – vėliavas nuleis iki pusės stiebo

„Šiandien visoje šalyje vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo, atiduodame pagarbą visiems žuvusiems ir sužeistiesiems“, – sakė A. Albanese.
Įtariami užpuolikai, tėvas ir sūnus, sekmadienio vakarą šaudė į paplūdimyje susirinkusią minią, kuri šventė Chanukos šventę.
Policija patvirtino, kad 50-metis tėvas turėjo licenciją laikyti šešis šaunamuosius ginklus, kurie, jos nuomone, buvo panaudoti per šaudynes.
Ministras pirmininkas sakė, kad reikia griežtesnių ginklų įstatymų, įskaitant šaunamųjų ginklų, kuriuos gali turėti vienas asmuo, skaičiaus apribojimą.
„Vyriausybė yra pasirengusi imtis bet kokių būtinų veiksmų. Į juos įeina ir būtinybė priimti griežtesnius ginklų įstatymus“, – sakė jis žurnalistams.
A. Albanese sakė, kad pirmadienio popietę pristatys reformas Nacionalinio kabineto susitikime su valstijų premjerais.
„Žmonės gali būti radikalizuojami per tam tikrą laiką. Licencijos neturėtų būti neterminuotos“, – sakė jis.
Nuo 1996 metų, kai vienišas šaulys turistiniame Port Artūro miestelyje nužudė 35 žmones, masinės šaudynės Australijoje buvo retos.
Vadinamosios Port Artūro žudynės paskatino imtis plataus masto reformų, kurios ilgą laiką buvo laikomos auksiniu standartu visame pasaulyje.
Jos apėmė ginklų supirkimo sistemą, nacionalinį šaunamųjų ginklų registrą ir pusiau automatinių ginklų turėjimo ribojimą.
A. Albanese sakė, kad atėjo laikas apsvarstyti, ar reikia vėl sugriežtinti šalies ginklų įstatymus.
„Aš tikrai esu už tai“, – teigė jis.
Ryšiai su „Islamo valstybe“
Australijos žvalgybos tarnyba prieš šešerius metus tyrė vieno iš įtariamų Bondi paplūdimio šaudynių organizatorių ryšius su „Islamo valstybės“ (IS) grupuote, pirmadienį pranešė nacionalinis transliuotojas.
Australijos žiniasklaida šauliais įvardijo Sajidą Akramą (Sadžidą Akramą), kuris žuvo per susišaudymą su policija, ir jo sūnų Naveedą Akramą (Navidą Akramą), kuris kritinės būklės guli ligoninėje ir yra saugomas policijos.
Australijos saugumo žvalgybos organizacija 2019 metais nagrinėjo sūnų, pranešė visuomeninis transliuotojas ABC, kuris citavo neįvardytą Bondi paplūdimio išpuolį tiriančios bendros kovos su terorizmu operacijos aukšto rango pareigūną.
Teigiama, kad N. Akramas, kaip manoma, buvo glaudžiai susijęs su „Islamo valstybės“ nariu, kuris 2019 metų liepą buvo suimtas ir nuteistas už rengimąsi teroro aktui Australijoje.
Transliuotojas sakė, kad kovos su terorizmu detektyvai mano, jog abu Bondi paplūdimio šauliai buvo prisiekę ištikimybę „Islamo valstybei“.
Aukšto rango pareigūnai pranešė, kad ABC sakė, jog paplūdimyje šauliams priklausančiame automobilyje buvo rastos dvi IS vėliavos.
ASIO generalinis direktorius Mike'as Burgessas (Maikas Burdžesas) sekmadienį žurnalistams sakė, kad vienas iš šaulių buvo „mums žinomas, bet ne tiesioginės grėsmės perspektyvoje“.
„Taigi, akivaizdu, kad turime ištirti, kas čia įvyko“, – pridūrė jis.
Naujojo Pietų Velso policija teigė negalinti patvirtinti ABC pranešimo.
ASIO teigė, kad „nekomentuoja asmenų ar vykstančių tyrimų“.
