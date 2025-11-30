Australijoje dėl protesto anglių eksporto uoste sulaikyta dešimtys žmonių

Iš viso šeštadienį ir anksti sekmadienį Niukaslo uoste, esančiame į šiaurę nuo Sidnėjaus, buvo sulaikyti ir dėl pažeidimų, susijusių su jūrų laivyba, apkaltinti 32 žmonės.
Naujojo Pietų Velso valstijos policija nurodė, kad keli aktyvistai protestų metu užsiėmė „nesaugia veikla“ ant vandens, ir įspėjo, kad pareigūnai laikosi „nulinės tolerancijos“ požiūrio į grėsmes visuomenės saugumui ar saugiam laivų judėjimui.
Organizatoriai „Rising Tide“ teigė, kad savaitgalio protestai, kurių metu baidarių flotilės įplaukė į laivybos kanalus, privertė du anglių laivus apsisukti, užuot įplaukus į uostą. Jų duomenimis, sekmadienį į laivybos kanalą vėl įplaukė beveik 100 žmonių su 50 baidarių.
Aplinkosaugos grupė „Greenpeace“ pranešė, kad aktyvistai sekmadienį užlipo ant anglių laivo „Yangze 16“ šono ir išskleidė plakatą su užrašu „Atsisakykite anglių ir dujų“.
Pasak aplinkosaugininkų, ankstyvą popietę policija sraigtasparniu nusileido ant laivo denio ir po septynias valandas trukusios akcijos sulaikė du aktyvistus.
Niukaslo uosto atstovas spaudai teigė, kad laivybos grafikai savaitgalį buvo tęsiami, o paskutinis laivas išvyko po pietų.
„Būdama trečia didžiausia iškastinio kuro eksportuotoja pasaulyje, Australija atlieka neproporcingai didelį vaidmenį dėl klimato krizės“, – sakė „Greenpeace Australia Pacific“ klimato aktyvistas Joe Rafalowiczius (Džo Rafalovičius).
Jis paragino centro kairiųjų premjero Anthony Albanese'io (Entonio Albanizio) vyriausybę nustatyti laipsniško anglių ir dujų atsisakymo grafiką ir nustoti tvirtinti naujus iškastinio kuro projektus.
Australijos ekonomikos augimas išlieka priklausomas nuo iškastinio kuro, nepaisant didelių investicijų į atsinaujinančiąją energetiką. Šalis yra viena didžiausių anglių eksportuotojų pasaulyje ir turi trečias pagal dydį anglių atsargas.
Ketvirtadienį Australijos parlamentas patvirtino naujus aplinkosaugos įstatymus, kuriais reikalaujama, kad dideli taršūs projektai atskleistų savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei taršos mažinimo tikslus.
Tačiau nevyriausybinė organizacija „Climate Council“ išreiškė susirūpinimą, kad įstatymai neįpareigoja vyriausybės atsižvelgti į projekto taršą sprendžiant, ar uždegti jam žalią šviesą.
Naujausi komentarai