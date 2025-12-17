Neeilinė naktis: vaikydami Kauno policiją girti sugyventiniai aiškinosi savo turtinius santykius

Kaip jau pranešta, remiantis pirmine policijos informacija apie šį įvykį, 35-erių metų vyras pagrobė automobilį „BMW X5“, pagamintą 2018 metais, apie 1.10 val. nakties iš Europos prospekto. O kartu su juo ir patalpų raktus, su kuriais patekęs į minėtas patalpas, pavogė 500 eurų. Bendras minėto turto savininko nuostolis siekia 30 500 eurų. 2.45 val. pavogtas BMW rastas Vilijampolėje – Jurbarko gatvėje. O neblaivus (net 2,55 promilės) įtariamasis uždarytas į areštinę bei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelės vertės vagystės arba įsibrovus į patalpas, už ką gresia bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad pavogto turto savininkė ir įtariamasis yra sugyventiniai. Tiesa, kada jis pavogė BMW raktelius bei raktus nuo sugyventinei priklausančių darbinių patalpų Jurbarko gatvėje, neaišku, kaip ir tai, kada turto savininkė apie tai pranešė. Belieka įtarti, kad viskas įvyko jos akyse, nes pavogtas BMW po geros valandos aptiktas policijos prie minėtų apvogtų darbinių patalpų.
Tiesa, pats įtariamasis, kuriam konstatuotas minėtas sunkus girtumas, buvo sulaikytas policijos apie 3 val. nakties jau miesto centre. Manoma, kad jis buvo panašaus girtumo ir prieš prasidedant visiems šiems įvykiams, t.y. nuvažiavo, būdamas tokios būklės, iš Aleksote esančio Europos prospekto į Jurbarko gatvę Vilijampolėje. O po to jau su nauju grobiu pėsčiomis patraukė į miesto centrą, kur ir buvo sulaikytas – tiesiog gatvėje.
Sulaikytojo, kuris, kaip teigiama, – jau ne kartą teistas, likimas priklausys ir nuo tolesnės jo sugyventinės pozicijos, šiai išsiblaivius. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, kol kas ji dėl šio įvykio net nėra parašiusi policijai pareiškimo.
