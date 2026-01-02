 Iš picerijos sostinėje dingo tūkstančiai eurų

2026-01-02 12:37
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniuje, Pilaitės rajone, iš picerijos dingo piniginėje buvę 4 240 eurų.

Iš picerijos sostinėje dingo tūkstančiai eurų / Asociatyvi freepik nuotr.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, nusikaltimas pastebėtas ketvirtadienio vakarą, apie 20 val., Pilaitės prospekte. Picerijoje iš paliktos piniginės buvo pavogti pinigai.

Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
picerija
pinigų vagystė

