Australijos premjeras: Bondajaus paplūdimio šaulius paskatino „Islamo valstybės“ ideologija

Sajidas Akramas ir jo sūnus Naveedas sekmadienio vakarą per žydų Chanukos šventę garsiajame paplūdimyje nušovė 15 ir sužeidė dar dešimtis žmonių. Tai vienos didžiausių šaudynių Australijoje.
Pareigūnai sako, kad išpuoliu siekta skleisti paniką tarp Australijos žydų, bet nepateikia daug detalių apie šaulių gilesnius motyvus.
A. Albanese'is pateikė vieną pirmųjų užuominų, kad šauliai radikalizavosi pagal „neapykantos ideologiją“.
„Atrodytų, kad tai skatino „Islamo valstybės“ (IS, ISIS) ideologija“, – sakė A. Albanese'is nacionaliniam transliuotojui ABC.
„ISIS iškilus dabar jau daugiau kaip prieš dešimtmetį, pasaulis grumiasi su ekstremizmu ir šia neapykantos kupina ideologija“, – kitame interviu sakė ministras pirmininkas.
Policija po šaudynių netoli paplūdimio surado N. Akramo vardu įregistruotą automobilį.
Pareigūnai rado savadarbių bombų ir dvi savadarbes ISIS vėliavas, antradienį sakė Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas.
Keliama vis daugiau klausimų dėl to, ar valdžios institucijos galėjo veikti anksčiau ir užkirsti kelią išpuoliui.
A. Albanese'is sakė, kad N. Akramas, darbo neturėjęs mūrininkas, 2019-aisiais buvo atkreipęs į save Australijos žvalgybos agentūros dėmesį, bet tuo metu nebuvo laikomas realia grėsme.
„Jie jį apklausė, apklausė jo šeimos narius, apklausė jo aplinkos žmones, – sakė premjeras. – Tuo metu jis nebuvo laikomas svarbiu.“
Tyrimo dėlionė
Policija vis dar bando sudėlioti aiškų šaulių judėjimo prieš šaudynes paveikslą.
Filipinų imigracijos departamentas antradienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad S. Akramas ir N. Akramas beveik visą lapkritį praleido Filipinuose.
Imigracijos tarnybos įrašuose S. Akramas nurodomas kaip Indijos pilietis, o jo sūnus – kaip Australijos pilietis, sakė atstovė Dana Sandoval.
Australų pareigūnai aiškinasi, ar jiedu šios kelionės metu buvo susitikę su islamo ekstremistais, pranešė vietos žiniasklaida.
N. Akramas, kaip pranešama, išpuolio dieną motinai pasakė, kad išvažiuoja iš miesto žvejoti.
Tačiau, pareigūnų nuomone, jis su tėvu buvo viename nuomojamame bute ir planavo užpuolimą.
Galiausiai jie iš šautuvų 10 minučių šaudė į žmones paplūdimyje ir gretimame parke, kol policija nušovė 50 metų S. Akramą.
24 metų N. Akramas guli ligoninėje komos būsenos, saugomas policijos.
