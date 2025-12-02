Aviacijos incidentų skaičius Rusijoje išaugo keturis kartus

Tai atskleidė nepriklausomos žiniasklaidos priemonės „Novaya Gazeta Europe“ tyrimas, apie kurį antradienį pranešė portalas „The Moscow Times“.
Remdamasi aviacijos incidentų stebėjimo kanalo „Aviaincident“ duomenimis, „Novaya Gazeta Europe“, apskaičiavo, kad nuo 2025 m. sausio iki lapkričio pabaigos Rusijos oro linijos pranešė apie daugiau nei 800 įrangos gedimų, dėl kurių buvo atšaukti skrydžiai arba atlikti avariniai tūpimai.
Tai maždaug keturis kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį 2024 m., kai tokių atvejų buvo užregistruota vos daugiau nei 200.
Vakarų sankcijomis, kurios buvo įvestos po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 m. vasario mėn., Rusijos oro linijoms buvo uždrausta skraidyti Europos Sąjungos (ES) ir JAV oro erdvėje ir įsigyti atsarginių dalių jų turimiems „Boeing“ ir „Airbus“ lėktuvams.
Rusijos aviacijos vadovas Dmitrijus Jadrovas spalio mėn. įspėjo, kad blogiausiu atveju per ateinančius penkerius metus šalis gali būti prive 339 orlaivius, įskaitant 109 pagamintus užsienyje.
Civilinės aviacijos institucijos „Rosaviatsia“ duomenimis, Rusijos komercinės oro linijos turi iš viso 1 135 orlaivių parką, iš kurių 1 088 šiuo metu yra tinkami eksploatuoti.
Rusijos federalinė transporto priežiūros institucija spalio mėnesį pranešė, kad šiais metais aviacijos sektoriuje įvyko dvi avarijos ir dvi mirtinos katastrofos, kurių metu žuvo iš viso 53 žmonės.
„The Moscow Times“ primena, kad daugiausia gyvybių nusinešė avarija liepos pabaigoje, kai iš Blagoveščensko miesto į Tyndą skridęs oro bendrovės „Angara Airlines“ propelerinis lėktuvas „Antonov-24“ sudužo likus 15 kilometrų iki kelionės tikslo. Tuomet žuvo visi 48 lėktuvu skridę žmonės.
