Babišas: Čekija ir toliau siųs Ukrainai šaudmenis

„Projektas bus tęsiamas, o Čekija atliks koordinatoriaus vaidmenį“, – paskelbė 71 metų A. Babišas. Tačiau jis sakė, kad Čekijos mokesčių mokėtojų pinigai į šį projektą nebebus investuojami.
Tai šiek tiek prieštaringas pareiškimas, kadangi pagrindinės donorės buvo tokios šalys kaip Vokietija, Danija ir Nyderlandai, o Praha skyrė tik nedidelę dalį lėšų. A. Babišas teigė, kad projektas turi būti skaidrus ir be korupcijos.
Milijardierius ir dešiniosios populistinės partijos ANO lyderis per savo rinkimų kampaniją aštriai kritikavo projektą ir reikalavo jį nutraukti, kaip ir du jo kraštutinių dešiniųjų koalicijos partneriai.
Nacionalinio saugumo taryba susitiko Prahoje aptarti tolesnius veiksmus. Kartu su kariuomenės bei žvalgybos vadovais joje dalyvauja ir prezidentas Petras Pavelas.
P. Pavelas, buvęs NATO generolas, inicijavo Ukrainai skirtą šaudmenų iniciatyvą, pagal kurią, oficialiais duomenimis, pernai Ukrainai buvo pristatyta daugiau kaip 1,8 mln. didelio kalibro sviedinių.
Nuo šios iniciatyvos pradžios buvo pristatyta daugiau kaip 4 mln. šaudmenų. Jie tiekiami iš trečiųjų šalių, tačiau neskelbiama, kurios šalys čia dalyvauja.
Ukrainai nuolat reikia daug artilerijos šaudmenų, kad galėtų gintis nuo Rusijos, kuri plataus masto invaziją pradėjo beveik prieš ketverius metus.