Baigtas pirmasis belaisvių mainų su Ukraina etapas

Maskvos gynybos ministerija sakė, kad „pirma grupė rusų karių, jaunesnių nei 25 metų, buvo sugrąžinta“ ir dabar jie yra Rusijos sąjungininkėje Baltarusijoje. Maskva nenurodė, kiek belaisvių atgavo.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad vyksta nauji belaisvių mainai su Rusija ir jie tęsis per artimiausias dienas. Jis paskelbė, kad Kyjivas priėmė pirmąją belaisvių grupę iš Rusijos, taip pat Ukrainos vėliavomis apsigaubusių karių, ​​kurie džiaugėsi ir glėbesčiavosi, nuotraukas.

„Šiandien prasidėjo mainai, kurie tęsis keliais etapais artimiausiomis dienomis“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė V. Zelenskis. „Tarp tų, kuriuos dabar susigrąžiname, yra sužeistieji, sunkiai sužeisti ir jaunesni nei 25 metų“, – pridūrė jis.

Nė viena šalis nenurodė, kiek belaisvių buvo paleista.

Per derybas Stambule mėnesio pradžioje buvo susitarta dėl palaikų grąžinimo ir naujų belaisvių mainų, per kuriuos abi šalys turi apsikeisti po 1200 belaisvių. Tačiau savaitgalį dėl to kilo ginčas.

Kyjivas atmetė Maskvos teiginius, kad vilkina žuvusių ukrainiečių karių palaikų grąžinimą iš Rusijos. Maskvos pareigūnai sakė, kad prie sienos stovi sušaldyti 1 212 žuvusių Ukrainos karių palaikai. „Esame pasirengę perduoti daugiau nei 6000 kūnų vilkstinėmis – kelių transportu ir geležinkeliu“, – Maskvos žiniasklaidai teigė Gynybos ministerijos atstovas Aleksandras Zorinas.

Ukrainos karinės žvalgybos tarnybos vadovas Kyrylo Budanovas Maskvos kaltinimus vilkinimu pavadino „nešvariu priešo informaciniu žaidimu“ ir sakė, kad viskas vyksta pagal planą. Sekmadienį K. Budanovas taip pat sakė, kad repatriacijos operacija prasidės kitą savaitę, kaip susitarta per tiesiogines šalių derybas Stambule. Jis paminėjo „ciniškus kai kurių Rusijos propagandistų bandymus lošti iš žmonių kančių“.

Rusijos valdžia pirmiausia paskelbė, kad yra pasirengusi perduoti kūnus šeštadienį ir apkaltino Ukrainą atidėjus planuotą operaciją. Ukrainos koordinavimo centras nurodė, kad Rusija savavališkai nustatė perdavimo datą, tiksliai nesusitarusi dėl laiko.

Susitarimas dėl karo belaisvių apsikeitimo ir žuvusių kovotojų kūnų grąžinimo buvo vienintelis konkretus susitarimas, pasiektas per derybas Stambule. Pasiekti persilaužimo siekiant užbaigti ketvirtus metus trunkantį karą nepavyko, pažanga įstrigo. Rusija paskelbė griežtas sąlygas savo invazijai sustabdyti ir ne kartą atmetė raginimus besąlygiškai nutraukti ugnį.