Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas nenori, kad amerikiečiai būtų sužaloti ir kaltina demokratus

2026-01-26 22:28
BNS inf.

Baltieji rūmai pirmadienį pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nenorėjo, kad JAV gatvėse kas nors būtų sužeistas, tačiau kaltina demokratus po to, kai imigracijos agentai per kelias savaites Mineapolyje nužudė du žmones.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

„Niekas Baltuosiuose rūmuose, įskaitant prezidentą Trumpą, nenori matyti, kad Amerikos gatvėse būtų sužaloti ar nužudyti žmonės“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).

Šeštadienį Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentų įvykdytą 37 metų reanimacijos skyriaus slaugytojo Alexo Pretti (Alekso Prečio) nužudymą, kurį D. Trumpo padėjėjas, nepateikdamas įrodymų, pavadino „vidaus teroristu“, mirtį ji prilygino tragedijai.

„Gedime dėl tėvų. Pati būdama mama, žinoma, negaliu įsivaizduoti skausmo, kurį sukelia artimųjų netektis", – sakė ji.

Tačiau K. Leavitt užjaučiančiai kalbėjo neilgai.

Netrukus ji apkaltino konkuruojančią Demokratų partiją dėl neramumų, kilusių, D. Trumpui įsakius ICE sustiprinti savo pajėgas Mineapolyje ir prieš gyventojų valią dislokuoti būrį kaukėtų ir ginkluotų agentų.

„Ši tragedija įvyko dėl tyčinio ir priešiško Minesotos demokratų lyderių pasipriešinimo“, – teigė K. Leavitt, kaltindama demokratų gubernatorių Timą Walzą (Timą Volcą) ir Mineapolio merą Jacobą Frey (Džeikobą Frėjų).

Ji apkaltino išrinktus demokratus „skleidžiant melą apie federalinius teisėsaugos pareigūnus, kurie kasdien rizikuoja savo gyvybe, kad pašalintų blogiausius nusikaltėlius, nelegalius imigrantus, iš mūsų gatvių“.

