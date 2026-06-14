BMW „skraido“ ir svetur: Anglijoje automobilis rėžėsi į boulingo salę

21-erių BMW vairuotojas visų pirma trenkėsi į „Tesla“ automobilio galą, o tik vėliau rėžėsi į boulingo salę, palikdamas skylę sienoje. BMW tada kirto visus šešiolika boulingo takelių ir galiausiai sustojo kitoje pastato pusėje.
Vaizdai iš eismo nelaimės vietos kalba patys už save.
Per avariją nukentėjo trys praeiviai.
Policija pranešė, kad 21 metų Ilkestono gyventojas kaltinamas tuo, kad pavojingai vairuodamas sunkiai sužalojo žmogų, apgadino turtą sukeldamas pavojų gyvybei ir atsisakė pateikti mėginį. Jis taip pat kaltinamas užpuolimu.
Boulingo vadovybė paskelbė, kad po avarijos boulingo salė lieka uždaryta.
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