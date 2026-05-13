Bordo kruiziniame laive po 90-mečio mirties izoliuota per 1700 žmonių (Atnaujinta)

2026-05-13 14:12
BNS inf.

Prancūzijos pareigūnai trečiadienį Bordo uoste prisišvartavusiame britų kruiziniame laive po senjoro mirties izoliavo daugiau nei 1,7 tūkst. keleivių ir įgulos narių, tačiau bet kokios šio laivo sąsajos su hantavirusu atmetamos.

Dešimtys žmonių taip pat skundėsi skrandžio sutrikimais laive „Ambition“, kurio dauguma iš 1 233 keleivių yra iš Jungtinės Karalystės (JK) arba Airijos. Laivas antradienį atvyko į vakarinį Bordo uostą, jame taip pat yra 514 įgulos narių iš Indijos.

Tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai teigė, kad tai nesusiję su hantaviruso protrūkiu, dėl kurio, kaip įtariama, žuvo trys keleiviai Nyderlandų kruiziniame laive „MV Hondius“, išplaukusiame iš Argentinos.

Vienas 90 metų keleivis laive „Ambition“, kurį valdo bendrovė „Ambassador Cruise Line“, mirė, o maždaug pusšimčiui žmonių pasireiškė skrandžio problemų simptomai, nurodė pareigūnai.

Pirminiai tyrimai atmetė noroviruso – labai užkrečiamos gastroenterito formos, sukeliančios vėmimą ir viduriavimą – protrūkį, tačiau vis dar atliekami antriniai tyrimai, pridūrė jie.

Apsinuodijimas maistu nebuvo atmestas.

Laivo „Ambition“ keleiviams simptomai labiausiai pasireiškė pirmadienį, kai laivas buvo prisišvartavęs Breste, teigė pareigūnai. 90-metis mirė prieš jiems atvykstant į uostą Prancūzijos šiaurės vakariniame Bretanės regione.

Laivas, gegužės 6 dieną išplaukęs iš Šetlando salų į šiaurę nuo Škotijos, prieš pasiekdamas Bordo, iš kurio turėjo išplaukti į Ispaniją, buvo sustojęs Belfaste Šiaurės Airijoje ir Liverpulyje Anglijoje.

Trečiadienį laivui prisišvartavus Bordo, aplink jį nebuvo imtasi jokių saugumo priemonių, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Keleiviai iš denio fotografavo Prancūzijos miestą.

