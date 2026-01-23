Branduolinė katastrofa: JAV bombonešis sudužo Grenlandijoje, atskleidęs slaptą misiją

1968 m. virš Grenlandijos sudužo amerikiečių strateginis bombonešis su branduoliniais ginklais, atskleidžiant slaptą JAV operaciją ir sukeliant diplomatinį ginčą su Danija, praneša „Wionews“.
Skrydis virš ledo
Šaltojo karo įkarštyje iš Platsburgo oro pajėgų bazės Niujorke pakilo bombonešis B-52G „Stratofortress“ ir skrido į JAV Thule oro bazę Grenlandijoje. Ši misija buvo slaptos programos, skirtos stebėti galimą sovietų raketų smūgį, dalis.
Daugiau nei 10 tūkst. metrų aukštyje lėktuve kilo gaisras, dėl kurio sugedo elektros sistemos. Įgula paskelbė nepaprastąją padėtį ir pradėjo evakuaciją.
Sprogo keturios termobranduolinės bombos
Įgulai katapultavusis, lėktuvas sudužo į ledą. Vienas įgulos narys žuvo. Keturi orlaivyje buvę termobranduoliniai ginklai iki galo nesprogo, tačiau jų įprastiniai sprogstamieji užtaisai detonavo.
Per sprogimus radioaktyvios nuolaužos išsisklaidė kelių kilometrų spinduliu. Į aplinką buvo išleisti plutonis, uranas, americis ir tritis, sukeldami rimtą grėsmę saugumui.
Danija sužinojo apie draudžiamą branduolinę misiją
Šis incidentas sukėlė Danijos pasipiktinimą, kuri nuo 1957 m. oficialiai laikėsi nebranduolinės zonos politikos. Katastrofa atskleidė, kad Jungtinės Valstijos beveik reguliariai skraidino branduolinius bombonešius virš Grenlandijos, nepaisant Kopenhagos pozicijos.
„Thule oro bazės pastatai drebėjo, tarsi būtų įvykęs žemės drebėjimas“, – prisiminė liudininkas Jeffrey Carswellas.
Slapta operacija „Hard Head“
Sudužęs B-52 buvo JAV strateginės oro pajėgų vadovybės itin slaptos programos „Hard Head“ dalis. Tai buvo operacijos „Chromuotas kupolas“ dalis, pagal kurią karo su SSRS atveju branduoliniai bombonešiai turėjo patruliuoti danguje visą parą.
Danija reikalavo visiškai pašalinti radioaktyviąsias medžiagas, tačiau JAV iš pradžių atsisakė. Tik po to, kai mokslininkai perspėjo apie ilgalaikę grėsmę regionui, amerikiečiai sutiko atlikti didelio masto valymą.
Milijonas galonų radioaktyviųjų atliekų
Valymo operacija buvo baigta 1968 m. rugsėjį, o jos kaina dabartine verte siekė 9,4 mln. JAV dolerių. JAV išvežė daugiau nei milijoną galonų radioaktyviųjų atliekų, o maždaug 90 proc. plutonio buvo surinkta nuo ledo paviršiaus.
Tačiau mokslininkai perspėjo, kad dalis taršos galėjo likti po ledu ir laikui bėgant dėl ledynų tirpimo dreifuoti palei Grenlandijos pakrantę.
