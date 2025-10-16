 Brangiai kainavusi meilė: iš gydytojos sukčiai išviliojo milžinišką sumą

2025-10-16 13:33
Eglė Radušytė (LNK)

Meilės sukčiai interneto platybėse vis dar lengvai randa aukų, o į jų pinkles įkliūva net gydytojos. Viena medikė iš Austrijos manė, kad rado mylimąjį – neva amerikietį chirurgą. Fiktyvus asmuo išviliojo iš jos 300 tūkst. eurų, o vietoje pirmojo pasimatymo jai teko minti teismų slenksčius.

Brangiai kainavusi meilė: iš gydytojos sukčiai išviliojo milžinišką sumą / LNK nuotr.

Įprastai viskas prasideda nuo paprasto kvietimo draugauti į socialinį tinklą „Facebook“. Žmogus apsimeta esąs, pavyzdžiui, gydytojas iš JAV. Žinutė po žinutės ir auka įsimyli. Tai eilinis romantinės apgavystės atvejis, o jos auka – 68-erių metų gydytoja iš Austrijos miesto Linco.

Teisme gydytoja aiškino, kad jau buvo netekusi 300 tūkst. eurų, bet pranešusi policijai vis tiek ruošėsi pervesti dar 100 tūkst. neegzistuojančiam pagalbos projektui Ukrainos ir Lenkijos pasienyje.

LNK stop kadras

„Abu kaltinamieji nusikaltėlių grupuotės nariai, kurie specializuojasi romantinėse aferose, bet jie atliko tik smulkų vaidmenį – buvo atsakingi už siuntų paėmimą“, – tikino Linco prokuratūros atstovė Ulrike Breiteneder (Ulrike Breitenederis). 

Perduoti 100 tūkst. eurų moteris turėjo ypač keistai – mylimasis prašė įsiūti pinigus į meškiuką ir išsiųsti jį į kitą miestą. Apie tai ji pranešė policijai, tad pareigūnams pavyko žaislą perimti ir grąžinti pinigus. Adresas, kuriuo moteris turėjo išsiųsti siuntą susijęs su pirmu teisiamuoju, tačiau jis adresą nurodė palieptas kito, todėl dėl įrodymų nepakankamumo buvo išteisintas.

Teismas pagrindiniam kaltinamajam skyrė penkiolika mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bet lygtinę – tik vieną mėnesį praleidžiant už grotų, kadangi šešias savaites jis jau buvo sulaikytas areštinėje, o iš teismo išėjo tiesiai į laisvę.

„To ir reikėjo tikėtis, nes jis tik talkininkas: kažką prisipažino, teistumo neturi, todėl ir sprendimas toks“, – komentavo teismo skirtas gynėjas Klaus Dürnberger (Klausas Durnbergeris). 

Šiame straipsnyje:
meilės sukčiai
išvilioti pinigai
Austrija
apgavystė

