Britanijoje sulaikyti šimtai aktyvistų grupės „Palestine Action“ rėmėjų

Jungtinės Karalystės (JK) sostinės metropoliteno policijos tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis tuo metu, kai sekmadienio popietę Londono centre vyko atskiros protestuotojų, reikalaujančių nedelsiant paleisti Gazos Ruože likusius Izraelio įkaitus, eitynės.
Didžioji dauguma – 522 žmonės – šeštadienį buvo sulaikyti už tai, kad, pažeisdami kovos su terorizmu įstatymus, turėjo su savimi plakatus, kuriuose buvo skelbiama parama „Palestine Action“.
Dar 10 žmonių buvo sulaikyti dėl įvairių kitų kaltinimų, įskaitant policijos pareigūnų užpuolimą ir trukdymą jiems dirbti.
„Palestine Action“ šalininkai teigia, kad protestą surengė norėdami pabrėžti savo įsitikinimą, jog vyriausybė neteisėtai riboja žodžio laisvę, uždrausdama grupę, kuri, anot jų, meta iššūkį jos vykdomai politikai.
JK vidaus reikalų sekretorė Yvette Cooper atmetė šiuos teiginius. Ji nurodė, kad „Palestine Action“ šalyje buvo uždrausta po to, kai ši grupė įvykdė smurtinius išpuolius, sukėlusius didelę fizinę ir materialinę žalą.
„Teisę protestuoti mes griežtai giname, tačiau tai labai skiriasi nuo paramos vienai konkrečiai ir siaurai uždraustai organizacijai demonstravimo“, – sakoma Y. Cooper išplatintame pranešime.
„Daugelis žmonių galbūt dar nežino šios organizacijos tikrovės, tačiau vertinimai labai aiškūs, tai nėra nesmurtinė organizacija“, – priduriama pranešime.
Policija pateikė naujausią informaciją apie „Palestine Action“ protestą po to, kai sekmadienio laikraščių pirmuosiuose puslapiuose pasirodė nuotraukos, kuriose vyresnio amžiaus protestuotojai yra išnešinėjami pareigūnų.
Viena iš jų – 89 metų pensininkė psichoterapeutė La Pethick, kuri laikraščiui „Times of London“ sakė, kad ją palaiko penki anūkai.
„Iš mūsų atimama teisė į taikų protestą“, – sakė moteris.
Londono metropoliteno policijos duomenimis, maždaug pusė sulaikytų protestuotojų buvo vyresni nei 60 metų.
Policija pridūrė, kad sprendimas dėl kaltinimų sulaikytiesiems bus priimtas po kelių savaičių.
Liepos pradžioje britų vyriausybė uždraudė aktyvistų grupę „Palestine Action“ pagal JK terorizmo įstatymą. Tokių veiksmų imtis paskatino incidentas, kai aktyvistai įsilaužė į oro pajėgų bazę Anglijoje ir apgadino du lėktuvus. Tuo metu buvo padaryta maždaug 7 mln. svarų sterlingų (8,09 mln. eurų) žala.
