Buvęs Sakartvelo prezidentas Michailas Saakašvilis iš privačios ligoninės perkeltas atgal į kalėjimą

M. Saakašvilis, kuris Sakartvelo prezidento poste dirbo 2004–2013 metais, atlieka 12 su puse metų laisvės atėmimo bausmę, kurią jis pavadino politiškai motyvuota.
57-erių buvęs opozicijos lyderis nuo 2022 metų gegužės buvo laikomas Tbilisio ligoninėje „Vivamed“, kur buvo gydomas po 50 dienų trukusio bado streiko.
Sakartvelo pataisos įstaigos pareiškime sakoma, kad M. Saakašvilio sveikatos būklė yra „patenkinama“ ir jam „nebereikia stacionarinio gydymo“.
Pranešime priduriama, kad sprendimas priimtas „atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas“.
M. Saakašvilis, 2003-iaisiais vadovavęs taikiai Rožių revoliucijai ir vadovavęs šaliai per 2008-ųjų metų karą su Rusija, buvo sulaikytas 2021-ųjų spalį, netrukus po to, kai grįžo iš savanoriškos tremties Ukrainoje, kur jam buvo suteikta pilietybė.
Jis buvo nuteistas už piktnaudžiavimą valdžia – nusikaltimą, kurį jis ir žmogaus teisių grupės pasmerkė kaip valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“, paskatinusios suartėjimą su Maskva, politinį žingsnį.
Europos Parlamentas ragina paleisti M. Saakašvilį, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją žudant M. Saakašvilį Sakartvelo valdžios rankomis.
Žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ teigimu, elgesys su juo yra akivaizdus politinis kerštas.
Praėjusią savaitę prokurorai apkaltino M. Saakašvilį „kurstymu smurtu pakeisti jos konstitucinę santvarką arba nuversti teisėtą valdžią“, dėl ko jo įkalinimo laikas gali dar pailgėti.
Sakartvelas išgyvena užsitęsusią krizę nuo pat pernai įvykusių parlamento rinkimų, kurie, pasak opozicijos, buvo suklastoti.
Nuo to laiko vyriausybė sustiprino susidorojimą su oponentais, įkalindama opozicijos politikus, aktyvistus ir žurnalistus.
