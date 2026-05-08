Černobylio draudžiamoje zonoje – didelis miško gaisras

„Gegužės 8 d. 10 val. gaisro plotas buvo apie 1 100 hektarų“, – pranešė Černobylio gamtos rezervatas, kuris valdo 1986 m. Černobylio branduolinės katastrofos vietą.
Įstaigos teigimu, radiacijos lygis ten šiuo metu yra „normos ribose“.
Pasak Ukrainos valstybinės gelbėjimo tarnybos, dėl stipraus vėjo bei sauso oro gaisras sparčiai plinta į naujas miško teritorijas.
Gelbėtojai intensyviai dirba stengdamiesi lokalizuoti užsidegimo šaltinius ir užkirsti kelią tolesniam gaisro plitimui, tačiau kai kuriose zonos dėl sprogmenų pavojaus jiems lieka neprieinamos, rašo Ukrainos naujienų portalas „Priamyi“.
Valstybinė gelbėjimo tarnyba pabrėžia, kad nors situacija išlieka sudėtinga, pagrindinių gaisro šaltinių kontrolė palaipsniui stiprėja.