Darbo vietoje mirė jaunas Suomijos parlamento narys

„Asmuo, kuris mirė parlamento rūmuose rugpjūčio 19 d. rytą, yra Eemeli Peltonenas, pirmąją kadenciją dirbęs parlamento narys“, – sakoma pranešime ir reiškiama užuojauta jo artimiesiems.
E. Peltonenas mirė apie 11 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, pranešė Suomijos policija. Policija teigė „tirianti mirties priežastis, tačiau šiame etape nusikaltimo neįtarianti“.
Suomijos prezidentas Alexanderas Stubbas ir daugelis parlamento narių žinią pavadino itin šokiruojančia ir tragiška.
„Šiandien gavome tragiškų žinių iš parlamento. Reiškiu nuoširdžiausią užuojautą Eemeli Peltoneno artimiesiems ir linkiu jiems stiprybės gedulo metu“, – socialiniame tinkle X parašė A. Stubbas.
Antradienį prie parlamento rūmų buvo matyti iki pusės stiebo nuleista Suomijos vėliava. Suomijos parlamento nariai šiuo metu atostogauja, rudens posėdžiai prasidės rugsėjo 2 dieną.
