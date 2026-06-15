Per didelio masto Rusijos ataką Kyjive žuvo keturi žmonės, 23 buvo sužeisti

Sostinėje buvo pranešta apie sprogimus, oro gynybos sistemoms puolant artėjančius taikinius. T. Tkačenka teigė, kad įvairiu lygiu buvo apgadinti daugiau nei 40 objektų.
Pataikyta į gyvenamuosius namus keliuose rajonuose. Gaisrai kilo daugiabučiuose, turguje, parduotuvėse, sandėliuose ir privačiuose namuose. Tarp nukentėjusių pastatų yra ir 25 aukštų gyvenamasis namas Darnytskio rajone.
Meras V. Klyčko teigė, kad 11 sužeistųjų buvo paguldyti į ligoninę, kelių iš jų būklė sunki. Tarp aukų yra nėščia moteris ir vaikas.
Per ataką taip pat buvo apgadinta elektros infrastruktūra, be elektros l šiauriniame Kyjive liko apie 140 tūkst. namų ūkių. Gelbėjimo operacijos tęsiamos.