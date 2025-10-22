Diplomatiniai šaltiniai: Nigeryje pagrobtas misionierius iš JAV

Tai kol kas naujausias iš daugybės šiais metais įvykusių incidentų, kai Nigerio šiaurėje – smurtinių džihadistų išpuolių apimtame krašte, kurį jau daugiau nei dvejus metus valdo karinė chunta – grobiami vakariečiai.
Neįvardytas nukentėjusysis – į šeštąją dešimtį įkopęs vyras – „yra vežamas link Malio sienos“, antradienį po to, kai misionierius buvo sulaikytas, pasakė vienas diplomatinis šaltinis.
„SIM“ dirba keliose Nigerio ir visos Vakarų Afrikos vietovėse, kur mėgina atversti gyventojus į krikščionybę, padeda vietinėms bažnyčioms ir ligoninėms arba užtikrina geriamojo vandens tiekimą.
Balandžio mėnesį šiauriniame Agadezo mieste buvo pagrobta 67 m. šveicarė, įvardyta kaip „Claudia“, o dar prieš tris mėnesius tame pačiame mieste buvo pagrobta 73 m. austrė Eva Gretzmacher.
Pasak keleto šiame regione veikiančių džihadistų judėjimų stebėtojų, Sahelyje už dviejų asmenų pagrobimą, kurį jos vardu įvykdė vietos nusikalstamos grupuotės, atsakinga laikoma „Islamo valstybės“ grupuotė.
2020 m. spalį Masalatos kaime, esančiame netoli Nigerijos sienos už 400 km nuo Niamėjaus, buvo pagrobtas amerikiečių misionierius Philipas Waltonas.
Tą patį mėnesį po JAV specialiųjų pajėgų intervencijos Šiaurės Nigerijoje jis buvo išlaisvintas.
2016 m. spalį džihadistai pagrobė amerikietį humanitarinį darbuotoją Jeffery‘į Woodke‘ą, kuris buvo išlaisvintas tik 2023 m.
Nuo 2023 m. Nigerį valdo karinė chunta, kuri po perversmo atėjo į valdžią ir išstūmė JAV ir Prancūzijos pajėgas, padėjusias kovoti su šalį savo smurtu destabilizavusiais džihadistais.
„Pasitraukę iš regiono praradome galimybę atidžiai stebėti šias teroristines grupuotes, tačiau ir toliau palaikome ryšius su partneriais, kad suteiktume jiems visą įmanomą paramą“, – gegužės pabaigoje sakė buvęs JAV Afrikos vadavietės vadovas generolas Michaelas Langley‘is.
