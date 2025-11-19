Dronai vėl pažeidė Rumunijos oro erdvę, pakelti naikintuvai

Rumunijos gynybos ministerija pranešime spaudai nurodė, kad dėl šio incidento buvo pakelti du šalyje dislokuoti Vokietijos naikintuvai, stebėję padėtį ore po Rusijos oro smūgių Ukrainai netoli Rumunijos sienos.
„Keletą minučių buvo aptinkamas drono, kuris buvo įsiskverbęs maždaug aštuonis kilometrus į nacionalinę oro erdvę, signalas“, – savo pranešime teigė ministerija, pridurdama, kad po to signalas dingo iš radaro.
Šalies pietryčiuose esančios Tulčos apskrities gyventojams į jų telefonus buvo išsiųsti įspėjamieji pranešimai.
„(Po to – ELTA) dronas keliskart pasirodė radare maždaug 12 minučių laikotarpiu“, – rašoma pranešime ir priduriama, kad dėl to buvo pakelti dar du Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvai F-16.
Dėl šio incidento įspėjamieji pranešimai buvo išsiųsti ir kitos šalies pietryčių apskrities – Galacio – gyventojams.
„Apie orlaivio (fizinį kontaktą – ELTA) su žeme pranešimų nėra“, – teigė ministerija, turėdama galvoje Rumunijos teritoriją, ir pridūrė, kad specialistų komandos yra pasirengusios pradėti orlaivio nuolaužų paiešką.
Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį, Rumunijos oro erdvė buvo pažeista ne kartą, įskaitant dronų fragmentų kritimą į jos teritoriją.
Pirmadienį, po to, kai dėl rusų dronų smūgių kitoje Dunojaus pusėje esančioje Ukrainoje teritorijoje užsidegė suskystintas naftos dujas upe gabenęs laivas, Rumunija nurodė evakuoti du kaimus – tai pirmoji tokia evakuacija šalyje dėl karo Ukrainoje.
Antradienį maždaug dviem šimtams šių kaimų gyventojams buvo leista grįžti namo.