ISW: rusai dronuose pradėjo montuoti sistemos „Starlink“ terminalus

Apie tai rašoma naujausiame Karo tyrimų instituto (ISW) straipsnyje.
„Rusija toliau didina pigių kovinių dronų, kurie sėkmingai padėjo Rusijos pajėgoms pasiekti palankių rezultatų mūšio lauke, gamybos apimtis ir diegia naujoves“, – teigiama instituto pranešime.
Rusijos ginkluotosios pajėgos neseniai savo dronuose „Molnija-2“ pradėjo diegti palydovinio ryšio sistemas „Starlink“, taip žymiai padidindamos jų efektyvumą mūšio lauke. Ukrainos karo analitikas Kostiantynas Mašovecas sausio 13 d. pranešė, kad Rusija į modelio „Molnija-2“ nepilotuojamųjų orlaivių gamybą investavo dideles sumas, nors teiginiai, kad Rusija daugiau nei 900 tūkst. tokių dronų pagaminti nuo 2025 m. sausio iki rugpjūčio išleido daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių yra mažiausiai dvigubai perdėti.
K. Mašovecas pažymėjo, kad dronai „Molnija-2“ yra atsparūs elektroninės karybos sistemų poveikiui, juose kartais montuojami sistemos „Starlink“ terminalai, be to, Rusijai naudingas jų kainos ir pajėgumų santykis.
ISW pažymi, kad Rusija plečia ir didina dronų gamybos apimtis bei jų pritaikymo galimybes, kad galėtų dar intensyviau vykdyti savo oro smūgių kampaniją.
ISW primena, pagrindiniai šios kampanijos taikiniai yra svarbiausi logistikos objektai, esantys artimajame ir operatyviniame Ukrainos gynybos pajėgų užnugaryje, įskaitant greitkelius, geležinkelius ir tiltus.
Šių pastangų tikslas – artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais palengvinti tolesnes Rusijos puolamąsias operacijas bei sumažinti Ukrainos gebėjimą išlaikyti savo pajėgas fronto linijoje.
Atsižvelgiant į tai, kad technologiniai Rusijos dronų patobulinimai padėjo Rusijai siekti šių tikslų ir laimėti naujų pergalių mūšio lauke, ISW analitikai mano, kad Rusija greičiausiai toliau daugiausiai dėmesio skirs pigių dronų, kurie pasirodė esą veiksmingi mūšio lauke, gamybos mastui didinti.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, 2025 m. Rusijos pajėgos ėmė taikyti naują operatyvinį modelį, pagrįsta technologinėmis naujovėmis ir puolimo taktikos pokyčiais, ir sugebėjo sparčiau judėti į priekį, užimdamos Ukrainos teritoriją.