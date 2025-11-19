Per dronų smūgį Charkivui sužeista dešimtys žmonių

Ataka surengta naktį, apgadinti keli pastatai, kilo gaisrų, pranešė meras Ihoris Terechovas ir srities karinė administracija, kuria remiasi ukrainiečių žiniasklaida.
Sunaikintas vienas prekybos centras. Po smūgio evakuotas devynių aukštų gyvenamasis namas. Nuotraukose iš Charkivo matyti daug išdegusių automobilių.
Charkivas yra tik už 35 km nuo Rusijos sienos, antras pagal dydį Ukrainos miestas atakuojamas ypač dažnai. Prieš karo pradžią 2022 m. vasarį Charkive gyveno 1,4 mln. žmonių. Po invazijos daug žmonių pabėgo. Tačiau dabar, institucijų duomenimis, gyventojų vėl yra apie 1,3 mln.