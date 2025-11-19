 Per dronų smūgį Charkivui sužeista dešimtys žmonių

Per dronų smūgį Charkivui sužeista dešimtys žmonių

2025-11-19 10:04
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per Rusijos dronų smūgį Rytų Ukrainos Charkivo didmiesčiui, anot pranešimų, sužeista daugiau kaip 30 žmonių, įskaitant vaikus.

Per dronų smūgį Charkivui sužeista dešimtys žmonių
Per dronų smūgį Charkivui sužeista dešimtys žmonių / Scanpix nuotr.

Ataka surengta naktį, apgadinti keli pastatai, kilo gaisrų, pranešė meras Ihoris Terechovas ir srities karinė administracija, kuria remiasi ukrainiečių žiniasklaida.

Sunaikintas vienas prekybos centras. Po smūgio evakuotas devynių aukštų gyvenamasis namas. Nuotraukose iš Charkivo matyti daug išdegusių automobilių.

Charkivas  yra tik už 35 km nuo Rusijos sienos, antras pagal dydį Ukrainos miestas atakuojamas ypač dažnai. Prieš karo pradžią 2022 m. vasarį Charkive gyveno 1,4 mln. žmonių. Po invazijos daug žmonių pabėgo. Tačiau dabar, institucijų duomenimis, gyventojų vėl yra apie 1,3 mln.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Rusijos smūgiai
dronai
charkivas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų