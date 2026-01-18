Per Rusijos atakas Charkive žuvo moteris, Sumuose sužeisti keturi žmonės

„Yra informacijos apie vieną asmenį, žuvusį dėl priešo drono smūgio į privatų namą“, – platformoje „Telegram“ teigė Charkivo meras Ihoris Terechovas.
Srities gubernatorius Olehas Synjehubovas vėliau patikslino, kad bepilotis orlaivis rėžėsi į gyvenamąjį būstą, pražudydamas 20-metę ir sužeisdamas dar vieną asmenį.
O. Synjehubovas taip pat nurodė, kad po smūgio 41 metų moteriai pasireiškė „ūmi reakcija į stresą“.
Išpuoliai neapsiribojo vien Charkivu.
Šiaurės rytinėje Sumų srityje gelbėjimo tarnybos pranešė, kad per antskrydį viename gyvenamajame rajone buvo sužeistos trys moterys ir septynerių metų vaikas.
Preliminariais vertinimais, apgadinta 15 gyvenamųjų pastatų.
Odesos srities Izmajilo rajono pareigūnai pranešė apie dar vieną Rusijos ataką, kurios taikiniu tapo ypatingos svarbos infrastruktūros objektai.
Pirminė informacija rodo, kad aukų nebuvo, tačiau pareigūnai pažymėjo, jog smūgiu pratęsta pasikartojančių išpuolių prieš šio Dunojaus uosto regioną serija.
Smūgiai suduoti Ukrainos derybininkams šeštadienį atvykus į Jungtines Valstijas deryboms su prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija dėl būdų, kaip užbaigti ketverius metus trunkantį Rusijos karą, daugiausia dėmesio skiriant saugumo garantijoms ir atsigavimui po karo.
Šis karas yra didžiausias konfliktas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.