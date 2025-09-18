Egipte pavogta faraonų laikų apyrankė: pardavė už 4 tūkst. dolerių ir išlydė

3 tūkst. metų senumo apyrankė – auksinė juostelė, papuošta lazurito karoliukais, – buvo padirbinta Egipto XXI dinastijos faraono Amenemopo valdymo laikais (1070–945 m. pr. Kr.).
Apie jos dingimą šeštadienį pranešė muziejaus darbuotojai, sakoma Egipto vidaus reikalų ministerijos pranešime ir priduriama, kad ji buvo laikoma užrakintame metaliniame seife muziejaus konservavimo laboratorijoje.
Ministerijos teigimu, muziejuje dirbantis restauravimo specialistas pavogė apyrankę rugsėjo 9 dieną.
Pasak policijos, sidabro prekeivis Kaire padėjo suorganizuoti jos pardavimą prekeiviui auksu už 180 tūkst. Egipto svarų (3 735 JAV dolerius). Šis vėliau pardavė dirbinį aukso liejyklos darbininkui už 194 tūkst. svarų (4 025 JAV dolerius).
Apyrankė buvo išlydyta kartu su kitomis aukso atliekomis, teigė ministerija. Įtariamieji buvo sulaikyti ir prisipažino įvykdę nusikaltimą, pranešė pareigūnai.
Egipto vidaus reikalų ministerijos paskelbtame stebėjimo kamerų įraše matyti vyras, perduodantis pinigus ir perpus perpjaunantis auksinę apyrankę, tačiau neaišku, ar parodyta apyrankė yra tas pats iš muziejaus pavogtas senovinis eksponatas.
Egipto žiniasklaida anksčiau pranešė, kad apyrankės pasigesta atliekant inventorizaciją prieš kitą mėnesį Romoje rengiamą parodą „Faraonų lobiai“.
Archeologų teigimu, apyrankė buvo rasta Tanyje, rytinėje Nilo deltoje, per archeologinius karaliaus Psuseno I kapo kasinėjimus. Į šią kapavietę buvo perlaidotas Amenemopas, kai jo kapas buvo išplėštas.
Egipto kultūros įstaigos ir anksčiau yra nukentėjusios nuo panašių didelio atgarsio sulaukusių vagysčių.
1977 m. iš Kairo muziejaus buvo pavogtas 55 mln. dolerių vertės Vincento van Gogho paveikslas „Aguonuos“. Po dešimtmečio jis buvo rastas ir 2010 m. vėl pavogtas. Jis vis dar yra dingęs.
Šį mėnesį Jungtinėse Amerikos Valstijose šešis mėnesius kalėti buvo nuteistas egiptietis, išvežęs šimtus pagrobtų artefaktų ir pateikęs juos tarptautinei rinkai.
Plėšikai pasinaudojo po 2011 m. Egipto revoliucijos kilusia sumaištimi ir išgrobstė muziejus bei archeologines vietoves. Tūkstančiai pavogtų objektų vėliau buvo aptikti privačiose kolekcijose visame pasaulyje.
