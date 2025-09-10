EK vadovė: Europa gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą

„Europos rytinis flangas užtikrina visos Europos saugumą. Nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Štai kodėl turime investuoti į jo rėmimą“, – Strasbūre susirinkusiam Europos Parlamentui (EP) sakė U. von der Leyen.
„Europa gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą“, – pareiškė ji.
EK vadovė pareiškė, kad Rusija įvykdė beatodairišką ir beprecedentį Lenkijos oro erdvės pažeidimą.
„Kaip tik šiandien matėme daugiau kaip 10 Rusijos dronų „Shahed“ beatodairišką ir beprecedentį Lenkijos ir Europos oro erdvės pažeidimą“, – europarlamentarams sakė U. von der Leyen.
„Europa visiškai solidarizuojasi su Lenkija“, – teigė ji.
„Šiuo metu brėžiamos kovos dėl jėga grįstos naujos pasaulio tvarkos linijos. Taigi, taip, Europa turi kovoti. Už savo vietą pasaulyje, kuriame daugelis didžiųjų valstybių yra arba prieštaringos, arba atvirai priešiškos Europos atžvilgiu“, – Europos Parlamentui (EP) Strasbūre sakė ji.
„Tai turi būti Europos nepriklausomybės akimirka“, – pridūrė U. von der Leyen.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sukurti bendrą su Kyjivo sąjungininkėmis Europoje oro gynybos sistemą, apkaltinęs Rusiją, kad ji „tyčia taikėsi“ į kaimynę Lenkiją, per naktį surengtą puolimą paleidusi dronus per jos oro erdvę.
„Ukraina jau seniai siūlo savo partnerėms sukurti bendrą oro gynybos sistemą, kad „Shahed“, kiti dronai ir raketos būtų garantuotai numuštos bendromis mūsų kovinės aviacijos ir oro gynybos jėgomis“, – socialiniuose tinkluose sakė V. Zelenskis.
