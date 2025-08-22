Ekspertas: nauja ukrainiečių raketa „Flamingas“ bus argumentas derybose su Rusija

„3000 km veikimo nuotolio raketos sukūrimas yra reikšmingas laimėjimas, nes ši raketa gali smogti strateginiams taikiniams Rusijos gilumoje, nesikliaunant parama iš išorės“, – sakė Hasano Kalyoncu universiteto Politikos mokslų ir tarptautinių santykių katedros docentas ir mokslų daktaras.
Ekspertas pabrėžė, kad kol kas sunku pasakyti, kiek Rusijos oro gynybos sistemos bus pajėgios perimti šias raketas.
„Jei tai hipergarsinė raketa, Ukraina galės vykdyti operacijas toli Rusijoje ir smogti į jos strateginius taikinius. Tai, žinoma, svarbus ukrainiečių laimėjimas“, – sakė M. Aslanas.
Jo teigimu, raketos „Flamingas“ sukūrimas ir panaudojimas turės įtakos taikos deryboms su Rusija ir padėčiai fronto linijose.
„Tokių strateginių ginklų sukūrimas yra svarbus siekiant bent jau priversti Rusiją sutikti su minimaliai priimtinomis sąlygomis per taikos derybas“, – pridūrė ekspertas.
Jis taip pat perspėjo, kad Rusijos atsakas į „Flamingų“ panaudojimą gali būti rimtas.
„Juk jie taip pat turi itin kokybiškų raketų sistemų, tokių kaip „Orešnyk“. Analogiškai tai gali turėti kai kurių padarinių Ukrainos fronte. Todėl reikia atidžiai apsvarstyti visus veiksnius ir padarinius“, – sakė ekspertas ir mokslininkas.
Turkijos analitinio centro SETA specialistas atkreipė dėmesį į tai, kad Ukraina garsėja gynybos pramonės potencialu. Ji jau įrodė savo pajėgumus raketų technologijų srityje, taip pat lėktuvų variklių. Ukrainos gynybos pramonė padarė didelę pažangą gamindama karui reikalingus ginklus, įrangą ir amuniciją.
Anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jau atlikti vietos gamybos ilgojo nuotolio kruizinės raketos „Flamingas“ bandymai ir jie buvo sėkmingi, pradėti serijinę gamybą planuojama sausio–vasario mėnesiais.