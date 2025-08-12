Europą užklupus karščio bangai, plinta miškų gaisrai, Italijoje mirė vaikas

Ketverių metų rumunų berniukas Italijoje mirė praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo rastas be sąmonės šeimos automobilyje Sardinijoje.
Berniukas buvo nugabentas į ligoninę Romoje, tačiau mirė dėl negrįžtamo smegenų pažeidimo, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė ligoninė.
Italijos sveikatos apsaugos ministerija anksčiau paskelbė raudonąjį įspėjimą septyniuose didžiuosiuose miestuose, įskaitant Boloniją ir Florenciją.
Antradienį raudonasis įspėjimas paskelbtas 11 Italijos miestų, trečiadienį – 16 miestų, o apie 190 ugniagesių ir kariuomenė toliau gesina gaisrą ant Vezuvijaus, kur turistams uždarytas nacionalinis parkas.
Miško gaisrai padarė žalos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktoje vietovėje Ispanijos šiaurės vakaruose ir privertė evakuotis gyventojus trijose Balkanų šalyse, dėl aukštos temperatūros ir stipraus vėjo kai kurioms Europos dalims skendint liepsnose.
Ispanijos ugniagesiai bando suvaldyti gaisrą, kuris apgadino kraštovaizdį, suformuotą Romos imperijos laikais čia egzistavusios aukso kasyklos Las Medule, ir privertė šimtus gyventojų evakuotis.
Ispanų pareigūnai pranešė apie iki 11 m per sek. siekiantį vėją.
„Neleisime žmonėms grįžti, kol nebus visiškai užtikrintas jų bendruomenių saugumas“, – žurnalistams sakė Kastilijos ir Leono regiono aplinkos ministras Juanas Carlosas Suarezas-Quinonesas, teigdamas, kad buvo priverstinai perkelta apytiksliai 700 žmonių.
Jis pridūrė, kad keturi žmonės, įskaitant du ugniagesius, patyrė lengvų sužalojimų. Anot pareigūno, regione per tris dienas kilo 13 gaisrų, kai kurie jų, manoma, sukelti tyčia.
Pietiniame turistiniame Tarifos mieste buvo evakuota daugiau kaip 2 tūkst. žmonių, kai kurie iš jų – iš viešbučių ir paplūdimių, po to, kai penktadienį nuslopintas gaisras vėl įsiplieskė, o su liepsnomis kovojo daugiau kaip 100 ugniagesių.
Kaimyninėje Portugalijoje ugniagesiai kovojo su trimis dideliais gaisrais šalies centre ir šiaurėje.
Rekordai Turkijoje ir Prancūzijoje
Taip pat daug žmonių evakuota Balkanuose, ugniagesiams kovojant su gaisrais Albanijoje, Juodkalnijoje ir Kroatijoje, kur buvo paskelbtas raudonasis pavojus.
Albanijoje pirmadienį šimtai ugniagesių ir karių nuslopino daugumą iš beveik 40 gaisrų, kilusių 24 valandų laikotarpyje, pranešė Gynybos ministerija, nors keliolika gaisrų vis dar buvo aktyvūs.
Policija tvirtina, kad daugelis gaisrų Albanijoje buvo sukelti tyčia, o pastarosiomis savaitėmis buvo sulaikyta daugiau kaip 20 asmenų.
Šiaurės Vakarų Turkijos Čanakalės provincijoje, kilus keliems gaisrams turistiniame Giuzelialio kaime, buvo evakuota daugiau kaip 2 tūkst. žmonių, o 77 žmonės perkelti į ligonines dėl apsinuodijimo dūmais, pranešė institucijos.
Turkija patyrė karščiausią liepą nuo tada, kai prieš 55 metus buvo pradėti registruoti duomenys.
Pietų Prancūzijoje bent keturiose meteorologijos stotyse buvo užfiksuoti temperatūros rekordai, o vyriausybė perspėjo dėl pavojaus sveikatai.
Pietvakariniame Bordo mieste buvo užfiksuota rekordinė 41,6 laipsnio Celsijaus temperatūra, o visų laikų rekordai taip pat buvo pasiekti Beržerako, Konjako ir Sen Žirono meteorologijos stotyse, pranešė nacionalinė meteorologijos tarnyba „Meteo France“.
Antroji šią vasarą karščio banga, kuri, kaip prognozuojama, tęsis iki rugpjūčio 19–20 dienos, šalyje prasidėjo penktadienį.
Pirmadienį 12 Prancūzijos departamentų buvo paskelbtas raudonasis pavojus, tai yra aukščiausio lygio perspėjimas dėl karščio šalyje, o antradienį numatyta jį paskelbti dar keturiuose departamentuose.
