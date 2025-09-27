„Eurovizijos“ nariai lapkritį balsuos dėl Izraelio dalyvavimo konkurse

Anot atstovo spaudai Dave'o Goodmano (Deivo Gudmano), Europos transliuotojų sąjungos (EBU), vienijančios visuomeninius transliuotojus ir organizuojančios šį renginį, valdyba išsiuntė nariams laišką, kuriame nurodė, kad balsavimas vyks neeiliniame visuotiniame virtualiame susirinkime lapkričio pradžioje.
Bus balsuojama dėl Izraelio visuomeninio transliuotojo KAN, EBU nario, dalyvavimo, elektroniniame laiške teigė D. Goodmanas. Kad Izraeliui būtų uždrausta dalyvauti, reikės absoliučios daugumos balsų, sakė jis.
Pastaruosius dvejus metus renginį lydėjo ginčai dėl Izraelio karo Gazos Ruože. Palestiniečių rėmėjai prieš Izraelio dalyvavimą konkurse 2024 metais protestavo Malmėje Švedijoje, o šią gegužę – Bazelyje Šveicarijoje.
Nedalyvauti „Eurovizijos“ dainų konkurse, jei Izraelis nebus pašalintas iš konkurso dėl karo Gazos Ruože, pagrasino tokios šalys kaip Airija, Nyderlandai, Slovėnija ir Ispanija.
Pastaroji yra viena iš penkių šalių, kurios prie konkurso finansiškai prisideda daugiausiai; kitos šalys yra Prancūzija, Vokietija, Italija ir Jungtinė Karalystė. Dėl to jos visos į konkurso finalą patenka automatiškai.
Olandų transliuotojas AVROTROS savo pareiškime anksčiau šį mėnesį atkreipė dėmesį į „nuolatines ir dideles žmonių kančias Gazos“ Ruože.
Vokietija ir Austrija parėmė Izraelio dalyvavimą. Kiti nacionaliniai transliuotojai, įskaitant britų BBC, dar nepriėmė sprendimo.
2021-aisiais „Eurovizija“ dėl susidorojimo su laisva žiniasklaida diskvalifikavo Baltarusiją, o po invazijos į Ukrainą 2022-aisiais iš konkurso buvo pašalinta Rusija.
KAN, Izraelio transliuotojas, ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ parašė, jog tikisi, kad konkursas „ir toliau išlaikys savo kultūrinę ir nepolitinę tapatybę“.
Praėjusią savaitę Austrijos užsienio reikalų ministrė Beate Meinl-Reisinger (Beatė Mainl Raizinger) išreiškė susirūpinimą, kad kai kurios šalys svarsto galimybę boikotuoti 2026 metais Vienoje vyksiantį konkursą, primygtinai tvirtindama, kad konkursas nėra „sankcijų instrumentas“.
„X“ ji rašė, kad nusiuntė laišką kolegoms iš Europos ir paragino kartu ieškoti būdų, kaip „pagerinti padėtį Izraelyje ir Gazos“ Ruože.
