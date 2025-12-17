Garsaus režisieriaus sūnui bus pateikti kaltinimai dėl žiauraus tėvų nužudymo

32 metų Nickui Reineriui (Nikui Raineriui), kuris, kaip žinoma, piktnaudžiavo narkotinėmis medžiagomis paauglystėje, gali būti skirta mirties bausmė, jei jis bus pripažintas kaltu dėl Holivudą sukrėtusių žmogžudysčių, sakė apygardos prokuroras Nathanas Hochmanas (Natanas Hokmanas).
„Šie kaltinimai bus du pirmojo laipsnio žmogžudystės kaltinimai, ypatinga aplinkybė – daugybinės žmogžudystės“, – nurodė jis.
„Jam taip pat bus pateiktas specialus kaltinimas, kad jis asmeniškai panaudojo pavojingą ir mirtiną ginklą – peilį. Už šiuos kaltinimus gresia maksimali laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė be lygtinio paleidimo galimybės ar mirties bausmė“, – sakė prokuroras.
Tikimasi, kad N. Reineris pasirodys Los Andželo teismo rūmuose kaip įmanoma greičiau.
Jo advokatas Alanas Jacksonas (Alanas Džeksonas) žurnalistams sakė, kad jam dar nebuvo suteiktas medicininis leidimas atvykti į teismą, bet šį procesą pavadino „procedūriniu“.
N. Reineris buvo suimtas sekmadienį, kai savo namuose prabangiame Los Andželo Brentvudo rajone buvo rasti jo 78 metų tėvo ir 70 metų motinos Michele Singer Reiner (Mišel Singer Rainer) kūnai.
R. Reineris, režisavęs tokius populiarius filmus kaip „Kai Haris sutiko Salę“ (When Harry Met Sally) ir „Geri vyrukai“ (A Few Good Men), ir jo žmona, kaip pranešama, buvo mirtinai subadyti.
JAV žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad N. Reineris šeštadienio vakarą ginčijosi su savo tėvais prabangiame Holivudo vakarėlyje.
Industrijos naujienų portalas TMZ pranešė, kad kūnus sekmadienio popietę rado poros dukra, kuri policijai pasakė, kad juos nužudė kitas šeimos narys.
