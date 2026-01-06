Plinta jaudinantis Ericos Jennings laiškas sūnui: tu ne vienas

Šia proga atlikėja savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo itin jautriu, atviru ir meilės kupinu įrašu, kuris palietė tūkstančius sekėjų. Kaip pati Erica teigia, sūnaus pilnametystė jai – ne tik dar viena svarbi data, bet ir priminimas apie motinystės kelią, besąlyginę meilę bei ryšį, kuris stiprėja su kiekvienais metais.
Dainininkė sutiko šiuo ypatingu tekstu pasidalyti ir su mūsų portalo skaitytojais.
„Prieš 18 metų tu pakeitei mano gyvenimą amžiams. Tu supažindinai mane su besąlygine meile. Didžiausia garbė ir gyvenimo pasiekimas yra būti tavo, Antano ir Gajos mama. Tą akimirką, kai gimei, aš tapau mama ir su tavimi pažinau savo pirmąją tikrąją meilę.
Per pastaruosius 18 metų tu tapai išskirtiniu jaunuoliu, kuriuo labai didžiuojuosi. Myliu tave ir mylėsiu kiekviename tavo žingsnyje, kiekviename gyvenimo etape, kad ir kas nutiktų. Žaviuosi tavo charakteriu ir viskuo, ką duodi savo artimiesiems ir tave supančiam pasauliui.
Dabar įžengi į naują gyvenimo skyrių, kupiną naujų nuotykių, iššūkių, neištirtų teritorijų, pergalių ir sunkumų. Tu ne vienas. Tave supa žmonės, kuriems tu tikrai rūpi. Niekada to nepamiršk. Niekada nepasiduok. Niekada nenustok. Judėk pirmyn ir išsaugok meilę bei šviesą savo stiprioje, gražioje širdyje.
Linkiu tau sveikatos, laimės, mylėti ir būti mylimam. Turi viską, ko reikia, kad pasiektum viską, į ką įdedi savo mintis ir širdį, net jei atrodo, kad viskas kitaip. Niekada neprarask vilties ir tikėjimo. Pažadu tau, didžiausias postūmis yra prieš pat kūdikio gimimą.
Visada tave mylėsiu, mano mažasis filosofe, ir visada tave palaikysiu. Su 18-uoju gimtadieniu“, – rašė E. Jennings.
