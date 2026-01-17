 Aiškėja daugiau detalių apie avariją, į kurią pateko Kadyrovo sūnus

2026-01-17 13:54 diena.lt inf.

Informuotų šaltinių teigimu, Adamo Kadyrovo būklė šiuo metu stabili ir nekelia grėsmės jo gyvybei.

Adamas Kadyrovas
Adamas Kadyrovas / A. Kadyrovo „Instagram“, Scanpix nuotr.

Aštuoniolikmetis A. Kadyrovas, mylimas Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo sūnus, į avariją pateko sausio 16 d. 

Kaip rašo leidinys UNIAN, remdamasis „Kavkaz.Realii“ šaltiniais, jo sveikata gydytojams kol kas nekelia rūpesčių.

Leidinio duomenimis, po avarijos į Grozno ligoninę pateko ir kiti sužeistieji, tačiau tikslus jų skaičius ir sveikatos būklė oficialiai neatskleidžiama.

Pasak vieno iš „Kavkaz.Realii“ šaltinių, automobilis, kuriuo važiavo A. Kadyrovas, buvo pirmasis korteže ir važiavo labai dideliu greičiu. Preliminarūs duomenys rodo, kad jį vairavo pats A. Kadyrovas.

„Automobilis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į kažkokią užtvarą. Matyt, jis prarado kontrolę“, – teigė šaltinis.

Sausio 17 d. rytą kelios Rusijos opozicinės žiniasklaidos priemonės, remdamosi „FlightRadar“ duomenimis, pranešė, kad Rusijos lėktuvas, kuriame galbūt buvo A. Kadyrovas, naktį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste. Netrukus po to ten pat nusileido ir R. Kadyrovo lėktuvas.

Primename, kad sausio 16-osios vakarą žiniasklaida pranešė, kad A. Kadyrovas po automobilio avarijos buvo paguldytas į Grozno ligoninę. Vakar jo būklė buvo apibūdinta kaip sunki.

Čečėnijos valdžia oficialių komentarų dėl avarijos ar A. Kadyrovo būklės nepateikė.

